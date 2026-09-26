Schuldig? Manchester City reagiert mit Statement

„Hat sich nichts geändert“

Der City-Boss richtete sich dabei auch gegen die öffentliche Berichterstattung der vergangenen Tage: „Während manche vorschnell ihre eigenen Schlüsse gezogen haben und viel Lärm um uns herum kursiert, hat sich nichts geändert. Wir haben schon früher gemeinsam Herausforderungen gemeistert und sind als Sieger hervorgegangen. Es gibt immer noch viele, die den Schwung unseres Vereins untergraben wollen. Wir werden ihnen diese Gelegenheit nicht geben.“