Schuldig? Manchester City reagiert mit Statement

Jetzt reagiert Manchester City! Dem englischen Top-Klub droht wegen Verstößen gegen die Finanzregularien eine harte Strafe ...
Am Freitag hatten diverse Medien berichtet, dass ein unabhängiges Tribunal Manchester City in 114 von insgesamt 115 Anklagepunkten schuldig gesprochen habe. Bestätigt ist das bislang nicht. Weder die Premier League veröffentlichte eine offizielle Entscheidung noch gibt es Informationen über mögliche Sanktionen.
Einen Tag später meldete sich Klubboss Khaldoon Al Mubarak in einem offenen Brief auf der Homepage der „Skyblues“ zu Wort. „Das Verfahren ist noch lange nicht abgeschlossen, und unser Vertrauen und unsere Entschlossenheit, die Unschuld des Vereins zu beweisen, sind nach wie vor ungebrochen“, schrieb der 51-Jährige.
„Viele haben vorschnell Schlüsse gezogen“
Konkrete Details könne er aufgrund des laufenden Verfahrens derzeit nicht nennen. „Es gibt so viele Dinge, die ich gerne mit Ihnen teilen würde, damit Sie verstehen, warum wir uns unserer Position so sicher sind. Aber die strikte Vertraulichkeit des Rechtsverfahrens und unsere Entschlossenheit, diese zu respektieren, bedeuten, dass ich das derzeit nicht tun kann“, erklärte Al Mubarak.
„Hat sich nichts geändert“
Der City-Boss richtete sich dabei auch gegen die öffentliche Berichterstattung der vergangenen Tage: „Während manche vorschnell ihre eigenen Schlüsse gezogen haben und viel Lärm um uns herum kursiert, hat sich nichts geändert. Wir haben schon früher gemeinsam Herausforderungen gemeistert und sind als Sieger hervorgegangen. Es gibt immer noch viele, die den Schwung unseres Vereins untergraben wollen. Wir werden ihnen diese Gelegenheit nicht geben.“
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