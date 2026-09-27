Frau beschimpft, bespuckt und tritt Polizisten

Ein Vorfall im benachbarten St. Gallen (Schweiz) rief am frühen Sonntagmorgen die Polizei auf den Plan: Eine 49-jährige Frau sorgte dort lautstark für Unruhe und griff die einschreitenden Beamten nicht nur verbal, sondern auch körperlich an.
Eine lautstark herumbrüllende Frau zog am frühen Sonntagmorgen in St. Gallen die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich. Als die Beamten nach dem Rechten sehen wollten, wurden sie wüst beschimpft. Dann versuchte die 49-jährige Deutsche, sich aus dem Staub zu machen. Die Polizisten drückten dennoch ein Auge zu und schickten die Frau nach Hause.
Passanten im Visier der Krawallschwester
Den Heimweg trat die Dame allerdings nicht an und so trafen die Exekutive wenig später erneut auf die immer noch schimpfende Krawallschwester, die es inzwischen auf ein paar Passanten abgesehen hatte. Die Geduld der Ordnungshüter war erschöpft, sie nahmen die renitente Person kurzerhand in Gewahrsam.
Auf dem Weg zum Revier drehte die 49-Jährige noch einmal richtig auf: Sie beschimpfte und bespuckte die Polizisten. Einem der Beamten verpasste sie sogar einen Tritt, sodass dieser leicht verletzt wurde. Statt im eigenen Bett landete die Dame schließlich in der Ausnüchterungszelle bzw. im Gewahrsam. In den kommenden Tagen dürfte sie dann Post von der Staatsanwaltschaft erhalten. Sie wird wegen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte angezeigt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.