Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nächtlicher Ausraster

Frau beschimpft, bespuckt und tritt Polizisten

Vorarlberg
27.09.2026 12:55
Symbolbild.
Symbolbild.(Bild: Stadtpolizei St. Gallen)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Ein Vorfall im benachbarten St. Gallen (Schweiz) rief am frühen Sonntagmorgen die Polizei auf den Plan: Eine 49-jährige Frau sorgte dort lautstark für Unruhe und griff die einschreitenden Beamten nicht nur verbal, sondern auch körperlich an. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Eine lautstark herumbrüllende Frau zog am frühen Sonntagmorgen in St. Gallen die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich. Als die Beamten nach dem Rechten sehen wollten, wurden sie wüst beschimpft. Dann versuchte die 49-jährige Deutsche, sich aus dem Staub zu machen. Die Polizisten drückten dennoch ein Auge zu und schickten die Frau nach Hause. 

Passanten im Visier der Krawallschwester
Den Heimweg trat die Dame allerdings nicht an und so trafen die Exekutive wenig später erneut auf die immer noch schimpfende Krawallschwester, die es inzwischen auf ein paar Passanten abgesehen hatte. Die Geduld der Ordnungshüter war erschöpft, sie nahmen die renitente Person kurzerhand in Gewahrsam. 

Auf dem Weg zum Revier drehte die 49-Jährige noch einmal richtig auf: Sie beschimpfte und bespuckte die Polizisten. Einem der Beamten verpasste sie sogar einen Tritt, sodass dieser leicht verletzt wurde. Statt im eigenen Bett landete die Dame schließlich in der Ausnüchterungszelle bzw. im Gewahrsam. In den kommenden Tagen dürfte sie dann Post von der Staatsanwaltschaft erhalten. Sie wird wegen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte angezeigt. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
27.09.2026 12:55
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
10° / 22°
Symbol wolkenlos
Bludenz
9° / 26°
Symbol wolkenlos
Dornbirn
10° / 24°
Symbol wolkenlos
Feldkirch
10° / 25°
Symbol wolkenlos

krone.tv

Papst Leo XIV. hat Frankreich dazu aufgerufen, nukleare Waffen zu verbieten.
Gegen „Kriegsgedöns“
Papst ruft Frankreich zu atomarer Abrüstung auf
Israels Armee hat am Freitag ein Tunnelsystem der Hamas im Süden des Gaza-Streifens zerstört. 
Zwei Kilometer lang
Israel jagt in Gaza Hamas-Tunnel in die Luft
Eine Bürgerinitiative fordert strengere Regeln für die Lieferdrohnen von Amazon.
„Wie ein Bienenstock“
Texaner wehren sich gegen Amazons Lieferdrohnen
Nicht nur Reichensport
Hier können Kinder gratis Reitsportluft schnuppern
Russlands Präsident Wladimir Putin mit dem Oligarchen Alischer Usmanow (Archivbild)
Usmanow und Fridman
EU hebt Sanktionen gegen russische Oligarchen auf
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Sport-Mix
Völlig unerwartet! ORF-Sportreporter (61) ist tot
108.793 mal gelesen
Wien
„Alle Staatsbürgerschaften sofort rückabwickeln“
96.350 mal gelesen
Die Verleihung der Staatsbürgerschaft in der MA 35 dauert nur 2 Minuten, 29 Sekunden.
Ausland
In Europa: Hitzeglocke bringt noch einmal 40 Grad
91.574 mal gelesen
Auch in Österreich erwarten uns kommende Woche noch einmal ungewöhnlich hohe Temperaturen.
Innenpolitik
Nach „Krone“-Interview: SPÖ völlig in Schockstarre
1217 mal kommentiert
Bekommt Andreas Babler Konkurrenz? Der Vizekanzler will es wohl noch nicht ganz wahrhaben.
Innenpolitik
Wie Gerhard Zeiler Andreas Babler ablösen könnte
1088 mal kommentiert
Gerhard Zeiler will SPÖ-Chef werden.
Österreich
„Danke, Österreich!“ So funktioniert Integration
961 mal kommentiert
Mit der Flüchtlingswelle 2015 kamen sehr viele Menschen nach Österreich.
Mehr Vorarlberg
Bewegte Geschichte
150 Jahre: Feuerwehr Sulz feiert Jubiläum
„Alles sehr positiv“
Rossi will Leaderrolle bei Neuaufbau der Canucks!
Nächtlicher Ausraster
Frau beschimpft, bespuckt und tritt Polizisten
Krone Plus Logo
Das Alte Schulhüsle:
Wo Lochaus Kinder einst das ABC lernten
Krone Plus Logo
Landestheater Bregenz
Theater als Auslöser für ein tieferes Nachdenken
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf