Frau beschimpft, bespuckt und tritt Polizisten

Auf dem Weg zum Revier drehte die 49-Jährige noch einmal richtig auf: Sie beschimpfte und bespuckte die Polizisten. Einem der Beamten verpasste sie sogar einen Tritt, sodass dieser leicht verletzt wurde. Statt im eigenen Bett landete die Dame schließlich in der Ausnüchterungszelle bzw. im Gewahrsam. In den kommenden Tagen dürfte sie dann Post von der Staatsanwaltschaft erhalten. Sie wird wegen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte angezeigt.