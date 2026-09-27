Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Rot-Goldene Traube

Top-Winzer fiebern jetzt dem Finale entgegen

Burgenland
27.09.2026 11:00
Am 9. Oktober wird zum fünften Mal die Rot-Goldene Traube verliehen.
Am 9. Oktober wird zum fünften Mal die Rot-Goldene Traube verliehen.(Bild: Krone KREATIV/Reinhard Judt, stock.adobe.com)
Porträt von Karl Grammer
Von Karl Grammer

In jeder Kategorie rittern die Top 3 um die höchste Auszeichnung im Weinbau. Die „Krone“ stellt in einer Serie alle Winzer vor, die im großen Finale stehen. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Diese glanzvolle Trophäe ist heiß begehrt! Die besten Kostproben, die Burgenlands Winzer hervorbringen, werden mit der Rot-Goldenen Traube 2026 gekürt. Bereits zum fünften Mal steht die Verleihung dieses bedeutenden Weinpreises mit der „Krone“ als Partner auf dem Programm.

Vom Burgunder bis zu „Hohen Prädikaten“
Vergeben wird die Auszeichnung in zehn Kategorien, in jeder treten jeweils die Top 3 aus den Vorrunden im großen Finale an. Die mit Spannung erwartete Gala geht am 9. Oktober in der Csello-Mühle in Oslip über die Bühne. Zur Krönung werden bei einer Blindverkostung unter 160 prominenten Jury-Gästen die Sieger auserkoren. In der Klasse der „Burgundersorten weiß – Jahrgang 2025 und 2024“ (Weißburgunder, Chardonnay, Grauburgunder und Neuburger) mischen drei renommierte Titelanwärter aus Gols, Donnerskirchen und Mönchhof mit, die für ein höchst interessantes Finale sorgen werden.

Lesen Sie auch:
Am 9. Oktober wird die Rot-Goldene Traube zum fünften Mal verliehen.
Nach Blindverkostung
Rot-Goldene Traube: 30 Top-Winzer auf Siegeskurs
23.09.2026

Mit einem engen Rennen rechnen die Experten ebenso in der Kategorie „Hohe Prädikate“. Nur noch 12 Tage, dann stehen die glücklichen Gewinner der Rot-Goldenen Traube fest. 

Jahrgang 2025 und 2024
Burgundersorten weiß
Mit einem Chardonnay 2025 steht Top-Winzer Markus Weiss aus Gols im Finale. „Jugendlicher ...
Mit einem Chardonnay 2025 steht Top-Winzer Markus Weiss aus Gols im Finale. „Jugendlicher Geschmack mit rassig-strahliger Säurenote und einem kräftigen Körper“, lautete das Urteil der Jury in der Vorrunde.(Bild: Reinhard Judt)
Mit seinem erlesenen Chardonnay Kalkschicht 2024 greift Spitzenwinzer Leo Sommer aus ...
Mit seinem erlesenen Chardonnay Kalkschicht 2024 greift Spitzenwinzer Leo Sommer aus Donnerskirchen nach dem Titel. Frische Säure und feine Mineralik am Gaumen sorgen für ein harmonisches Erlebnis.(Bild: Reinhard Judt)
Mit ihrem Chardonnay Reserve Heideboden 2024 sind Vater Hannes und Sohn Christopher aus dem ...
Mit ihrem Chardonnay Reserve Heideboden 2024 sind Vater Hannes und Sohn Christopher aus dem Hause Pillinger in Mönchhof auf Erfolgskurs. Was aufgefallen ist: „Cremig, dicht strukturiert mit langem Abgang!“(Bild: Reinhard Judt)
Neue Kategorie
„Hohe Prädikate“
Bei der Trockenbeerenauslese No. 3 Grande Cuvée 2022 von Gerhard Kracher aus Illmitz leuchtet ...
Bei der Trockenbeerenauslese No. 3 Grande Cuvée 2022 von Gerhard Kracher aus Illmitz leuchtet tiefes Bernsteingold auf. Opulent-konzentrierte Süße wird am Gaumen von lebendiger Säure perfekt austariert.(Bild: Reinhard Judt)
Grünliche Reflexe schimmern im Goldmuskateller Eiswein 2023 von Helmut Lang aus Illmitz. Laut ...
Grünliche Reflexe schimmern im Goldmuskateller Eiswein 2023 von Helmut Lang aus Illmitz. Laut Jury belebt am Gaumen spritzige Säure die intensive Süße, ehe ein aromatischer Nachhall lange ausklingt.(Bild: Reinhard Judt)
In leuchtendem Goldgelb funkelt der Furmint Eiswein 2022 im Glas, den Daniela Hafner vom Weingut ...
In leuchtendem Goldgelb funkelt der Furmint Eiswein 2022 im Glas, den Daniela Hafner vom Weingut Estate aus Mönchhof präsentiert. „Konzentrierte Süße trifft am Gaumen auf lebendige, spritzige Säure.“(Bild: Reinhard Judt)
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
27.09.2026 11:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Eisenstadt
9° / 22°
Symbol wolkig
Güssing
5° / 22°
Symbol heiter
Mattersburg
7° / 22°
Symbol heiter
Neusiedl am See
9° / 22°
Symbol wolkig
Oberpullendorf
6° / 22°
Symbol heiter

krone.tv

Papst Leo XIV. hat Frankreich dazu aufgerufen, nukleare Waffen zu verbieten.
Gegen „Kriegsgedöns“
Papst ruft Frankreich zu atomarer Abrüstung auf
Israels Armee hat am Freitag ein Tunnelsystem der Hamas im Süden des Gaza-Streifens zerstört. 
Zwei Kilometer lang
Israel jagt in Gaza Hamas-Tunnel in die Luft
Eine Bürgerinitiative fordert strengere Regeln für die Lieferdrohnen von Amazon.
„Wie ein Bienenstock“
Texaner wehren sich gegen Amazons Lieferdrohnen
Nicht nur Reichensport
Hier können Kinder gratis Reitsportluft schnuppern
Russlands Präsident Wladimir Putin mit dem Oligarchen Alischer Usmanow (Archivbild)
Usmanow und Fridman
EU hebt Sanktionen gegen russische Oligarchen auf
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Sport-Mix
Völlig unerwartet! ORF-Sportreporter (61) ist tot
108.107 mal gelesen
Wien
„Alle Staatsbürgerschaften sofort rückabwickeln“
95.904 mal gelesen
Die Verleihung der Staatsbürgerschaft in der MA 35 dauert nur 2 Minuten, 29 Sekunden.
Ausland
In Europa: Hitzeglocke bringt noch einmal 40 Grad
91.241 mal gelesen
Auch in Österreich erwarten uns kommende Woche noch einmal ungewöhnlich hohe Temperaturen.
Innenpolitik
„Ich bin der Richtige“: Zeiler will Babler ablösen
1384 mal kommentiert
Der „Neue“ in der SPÖ: Gerhard Zeiler will Vizekanzler und/oder SPÖ-Chef werden.
Innenpolitik
Wie Gerhard Zeiler Andreas Babler ablösen könnte
1087 mal kommentiert
Gerhard Zeiler will SPÖ-Chef werden.
Österreich
„Danke, Österreich!“ So funktioniert Integration
935 mal kommentiert
Mit der Flüchtlingswelle 2015 kamen sehr viele Menschen nach Österreich.
Mehr Burgenland
Schwerarbeiterpension
Entscheidet Zufall, wer früher gehen darf?
Debatte um Chirurgie
Tschürtz: „Stehe zur Herzversorgung in Oberwart“
Roadmanager erzählt
Robbie Williams und der Teamgeist auf der Welttour
Gewinnspiel
Bühne frei für Schmäh, Musik und große Namen
Grosser Festakt
Neues Haus der Volksgruppen feierlich eröffnet
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf