Top-Winzer fiebern jetzt dem Finale entgegen

In jeder Kategorie rittern die Top 3 um die höchste Auszeichnung im Weinbau. Die „Krone“ stellt in einer Serie alle Winzer vor, die im großen Finale stehen.
Diese glanzvolle Trophäe ist heiß begehrt! Die besten Kostproben, die Burgenlands Winzer hervorbringen, werden mit der Rot-Goldenen Traube 2026 gekürt. Bereits zum fünften Mal steht die Verleihung dieses bedeutenden Weinpreises mit der „Krone“ als Partner auf dem Programm.
Vom Burgunder bis zu „Hohen Prädikaten“
Vergeben wird die Auszeichnung in zehn Kategorien, in jeder treten jeweils die Top 3 aus den Vorrunden im großen Finale an. Die mit Spannung erwartete Gala geht am 9. Oktober in der Csello-Mühle in Oslip über die Bühne. Zur Krönung werden bei einer Blindverkostung unter 160 prominenten Jury-Gästen die Sieger auserkoren. In der Klasse der „Burgundersorten weiß – Jahrgang 2025 und 2024“ (Weißburgunder, Chardonnay, Grauburgunder und Neuburger) mischen drei renommierte Titelanwärter aus Gols, Donnerskirchen und Mönchhof mit, die für ein höchst interessantes Finale sorgen werden.
Mit einem engen Rennen rechnen die Experten ebenso in der Kategorie „Hohe Prädikate“. Nur noch 12 Tage, dann stehen die glücklichen Gewinner der Rot-Goldenen Traube fest.
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