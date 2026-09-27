Top-Winzer fiebern jetzt dem Finale entgegen

Vom Burgunder bis zu „Hohen Prädikaten“

Vergeben wird die Auszeichnung in zehn Kategorien, in jeder treten jeweils die Top 3 aus den Vorrunden im großen Finale an. Die mit Spannung erwartete Gala geht am 9. Oktober in der Csello-Mühle in Oslip über die Bühne. Zur Krönung werden bei einer Blindverkostung unter 160 prominenten Jury-Gästen die Sieger auserkoren. In der Klasse der „Burgundersorten weiß – Jahrgang 2025 und 2024“ (Weißburgunder, Chardonnay, Grauburgunder und Neuburger) mischen drei renommierte Titelanwärter aus Gols, Donnerskirchen und Mönchhof mit, die für ein höchst interessantes Finale sorgen werden.