Entscheidet Zufall, wer früher gehen darf?

Negativer Bescheid wegen „falschem“ Wohnsitz?

Herr H. hat vor einiger Zeit um eine Schwerarbeiterpension angesucht. Mit dieser könnte er voraussichtlich mit 60 Jahren in Pension gehen. Auch drei seiner Kollegen, welche die gleiche Arbeit erledigen, haben angesucht. Selbst die Ansuchen waren nahezu identisch. Nur die Satzstellungen seien ein wenig anders gewesen, meint H. Und dennoch: Bei den drei steirischen Kollegen wurde die Schwerarbeiterregelung anerkannt, beim Südburgenländer hingegen nicht. Warum das so ist, weiß niemand. Auch H. rätselt bis zum heutigen Tag. Denn letztlich bleibt nur eine Schlussfolgerung: Er wurde abgelehnt, weil er im Burgenland wohnt und nicht, wie seine Kollegen, in der Steiermark.