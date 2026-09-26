Neues Haus der Volksgruppen feierlich eröffnet

Das neue Zentrum soll Kultur, Bildung und Begegnung unter ein Dach bringen.
Der Tag der Sprachen war bewusst als Datum gewählt worden: Gestern eröffnete Landeshauptmann Hans Peter Doskozil gemeinsam mit Landeshauptmann-Stellvertreterin Anja Haider-Wallner, Landesrätin Daniela Winkler, Justizministerin Anna Sporrer, Weihbischof Franz Scharl, dem kroatischen Botschafter in Österreich, Daniel Glunèiæ und der ungarischen Botschafterin in Österreich, Edit Szilágyiné Bátorfi, sowie weiteren Ehrengästen das Haus der Volksgruppen in Oberwart.
Unter einem Dach
Mit dem neuen Zentrum werden alle burgenländischen Volksgruppen erstmals an einem Standort zusammenführt. Institutionen der Burgenlandkroaten, der Burgenländischen Ungarn und der Roma arbeiten hier unter einem Dach. Zusätzlich stehen Seminar- und Gemeinschaftsräume, eine Bibliothek, ein Schnitt- und Proberaum sowie ein Veranstaltungssaal zur Verfügung.
„Ort der Begegnung“
Ergänzt wird das Angebot durch Gästezimmer, einen Gastronomiebereich mit öffentlich zugänglichem Bistro und 20 Starterwohnungen. „Ein Haus der Begegnung, der Zusammenarbeit und des Austauschs und damit ein Ort, an dem das Miteinander auch für kommende Generationen gelebt werden kann“, so Doskozil.
Ehrung für Kolonvits
Bei der Eröffnung wurde der Komponist, Dirigent und Musiker Christian Kolonovits mit dem EUROSTAR für sein musikalisches Lebenswerk ausgezeichnet.
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