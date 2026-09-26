Neues Haus der Volksgruppen feierlich eröffnet

Unter einem Dach

Mit dem neuen Zentrum werden alle burgenländischen Volksgruppen erstmals an einem Standort zusammenführt. Institutionen der Burgenlandkroaten, der Burgenländischen Ungarn und der Roma arbeiten hier unter einem Dach. Zusätzlich stehen Seminar- und Gemeinschaftsräume, eine Bibliothek, ein Schnitt- und Proberaum sowie ein Veranstaltungssaal zur Verfügung.