Tschürtz: „Stehe zur Herzversorgung in Oberwart“

Über einen unerwarteten Mitstreiter im Kampf um die Zukunft der Herzchirurgie in der Klinik Oberwart kann sich Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) freuen. Der Zweite Landtagspräsident Johann Tschürtz (FPÖ) spricht sich jetzt klar für die nachhaltige Sicherung und Weiterentwicklung der Abteilung aus.
Und ähnlich wie Doskozil selbst übt auch Tschürtz scharfe Kritik am Bund, der – wie berichtet – Beschwerde gegen die Bewilligung der Herzchirurgie erhoben hat. „Es ist für mich nicht nachvollziehbar, warum man sich auf Bundesebene gegen eine zusätzliche herzmedizinische Versorgungseinrichtung in Oberwart stellt. Gerade bei Erkrankungen des Herzens können rasche Behandlungsmöglichkeiten und kurze Wege entscheidend sein“, meint Tschürtz.
Kritik an Haltung von Schumann
Er hinterfragt besonders die Haltung von SPÖ-Gesundheitsministerin Korinna Schumann: „Es ist politisch bemerkenswert, wenn sich eine SPÖ-Ministerin bei einem derart wichtigen Gesundheitsprojekt gegen den eigenen SPÖ-Landeshauptmann stellt. Gerade innerhalb der Sozialdemokratie sollte es möglich sein, unterschiedliche Auffassungen offen zu diskutieren.“
FPÖ-Parteichef warnt hingegen vor „Schiffbruch“
Tschürtz vertritt damit eine andere Position, als sein Landesparteichef Alexander Petschnig. Dieser sieht die Herzchirurgie angesichts des absehbaren negativen Bescheids als „unsicheres Prestigeprojekt“ von Doskozil, das „Schiffbruch erleiden“ werde. Hier würden Millionen in ein fragwürdiges Leuchtturmprojekt gesteckt, während im ganzen Land Kassen- und Landärzte fehlen würden, teilte Petschnig erst vor wenigen Tagen mit.
„Stehe hinter Ärzten“
„Ich stehe zur Klinik Oberwart, ich stehe zur Herzversorgung in Oberwart und ich stehe hinter den Ärzten sowie allen Beschäftigten, die jeden Tag ihr Bestes für die Menschen geben“, sagt hingegen der Zweite Landtagspräsident. Man müsse alles daransetzen, den Standort langfristig zu stärken und medizinische Leistungen weiterzuentwickeln.
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