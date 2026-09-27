Tschürtz: „Stehe zur Herzversorgung in Oberwart“

FPÖ-Parteichef warnt hingegen vor „Schiffbruch“

Tschürtz vertritt damit eine andere Position, als sein Landesparteichef Alexander Petschnig. Dieser sieht die Herzchirurgie angesichts des absehbaren negativen Bescheids als „unsicheres Prestigeprojekt“ von Doskozil, das „Schiffbruch erleiden“ werde. Hier würden Millionen in ein fragwürdiges Leuchtturmprojekt gesteckt, während im ganzen Land Kassen- und Landärzte fehlen würden, teilte Petschnig erst vor wenigen Tagen mit.

„Stehe hinter Ärzten“

„Ich stehe zur Klinik Oberwart, ich stehe zur Herzversorgung in Oberwart und ich stehe hinter den Ärzten sowie allen Beschäftigten, die jeden Tag ihr Bestes für die Menschen geben“, sagt hingegen der Zweite Landtagspräsident. Man müsse alles daransetzen, den Standort langfristig zu stärken und medizinische Leistungen weiterzuentwickeln.