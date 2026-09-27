Robbie Williams und der Teamgeist auf der Welttour

Improvisationstalent vorausgesetzt

Kurz vor dem imposanten Konzert im Estadio Bicentenario de La Florida verriet der Tourmanager der „Krone“, was die Geheimnisse des Erfolges sind und worauf es beim Teamgeist besonders ankommt. „Egal, wie groß das Problem ist, wir müssen immer eine Lösung parat haben“, weiß der 68-jährige Meister seines Faches: „Ein Musiker ist krank geworden, ein anderer findet den Reisepass nicht mehr, der dritte hat seinen Flug verpasst – wir müssen uns immer etwas einfallen lassen.“