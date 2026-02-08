Heizen mit Pellets in Tirol wieder deutlich teurer

Die Pellets-Preise sind in Tirol zuletzt erneut gestiegen. Den Durchschnitt der acht Tiroler Anbieter betrachtet, verzeichnete die Arbeiterkammer von Jänner auf Februar einen Preisanstieg von 7,6 Prozent. Ob damit das „Saisonhoch“ erreicht ist, hängt vom weiteren Verlauf des Winters ab.
Sechs Tonnen Pellets inklusive Transport kosteten Anfang Februar demnach im Schnitt 2653,76 Euro. Die Steigerung von 187 Euro bzw. 7,6 Prozent war laut AK allerdings zu erwarten, da man sich derzeit mitten in der Heizsaison befinde und der Winter bisher vergleichsweise kalt gewesen sei.
Ob damit bereits das Saisonhoch dieses Winters erreicht ist, bleibt abzuwarten.
Konsumentenschützer der AK
„Hohe Nachfrage preistreibend“
„Die damit verbundene hohe Nachfrage nach Pellets wirkt entsprechend preistreibend“, heißt es vonseiten der Konsumentenschützer. Dass die Preise auch im Februar weiter gestiegen sind, passe somit zumindest ins saisonale Muster der Heizperiode.
„Ob damit bereits das Saisonhoch dieses Winters erreicht ist, bleibt abzuwarten – eine spürbare Entspannung ist erfahrungsgemäß frühestens mit dem Ende der Heizsaison zu erwarten“, so die Experten weiter.
30 Prozent Steigerung zum Vorjahr
Noch deutlicher fällt der Preisvergleich laut AK zum Vorjahr aus: Im Februar 2025 lag der durchschnittliche Preis für sechs Tonnen Pellets noch bei 2029,54 Euro. Innerhalb von zwölf Monaten entspricht das einem Anstieg von rund 624 Euro bzw. mehr als 30 Prozent, heißt es.
„Während sich die allgemeine Teuerung zuletzt abschwächte und laut Schnellschätzung der Statistik Austria im Jänner 2026 auf zwei Prozent gesunken ist, zeigen sich bei den Pelletspreisen in Tirol weiterhin deutliche Verteuerungen im Jahresvergleich“, analysieren die Konsumentenschützer.
