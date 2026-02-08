Heizen mit Pellets in Tirol wieder deutlich teurer

30 Prozent Steigerung zum Vorjahr

Noch deutlicher fällt der Preisvergleich laut AK zum Vorjahr aus: Im Februar 2025 lag der durchschnittliche Preis für sechs Tonnen Pellets noch bei 2029,54 Euro. Innerhalb von zwölf Monaten entspricht das einem Anstieg von rund 624 Euro bzw. mehr als 30 Prozent, heißt es.