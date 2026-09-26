Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Optionen schwinden ...

Im Rennen um die Cockpits der Formel 1 wird es eng

Formel 1
26.09.2026 07:56
Esteban Ocon (r.) und Haas gehen 2027 getrennte Wege, wie die Zukunft von Fernando Alonso (l.) ...
Esteban Ocon (r.) und Haas gehen 2027 getrennte Wege, wie die Zukunft von Fernando Alonso (l.) aussieht, ist noch unklar.(Bild: AP/AP Photo/Pavel Bednyakov/Bernat Armangue)
Porträt von Michael Höller
Von Michael Höller

Acht von elf Formel-1-Teams haben ihre Cockpits für die Saison 2027 bereits besetzt. Die übrigen Plätze sind hart umkämpft ...

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Auf die Plätze, fertig, los! Das Rennen um die letzten freien Cockpits für die nächste Saison der Formel 1 ist eröffnet. Mit Red Bull Racing – zum Comeback in Baku gab es für Isack Hadjar die Vertragsverlängerung als Geschenk – haben sich nun acht von elf Rennställen klar deklariert. Spannend ist das Rennen noch bei den Racing Bulls, Haas und Aston Martin.

Lesen Sie auch:
Mercedes-Pilot George Russell
Hier im Ticker
Formel 1: Das Rennen in Baku ab 13 Uhr LIVE
26.09.2026
Formel 1 in Baku
Russell rast zur Pole, Antonelli schrottet Boliden
25.09.2026
„Macht keinen Sinn“
Formel 1: Lewis Hamilton kritisiert neue Regeln
25.09.2026

Lawson muss zittern
In Red Bulls B-Team darf sich Arvid Lindblad nach einer soliden Rookie-Saison recht sicher fühlen. Liam Lawson hingegen bekommt trotz zuletzt guter Ergebnisse Druck von Nikola Tsolov aus dem Junior-Programm. Sollte der Bulgare heuer den Titel in der Formel 2 erobern, kann man ihm wohl nur schwer den Aufstieg verwehren.

Nikola Tsolov zeigt in der Formel 2 auf.
Nikola Tsolov zeigt in der Formel 2 auf.(Bild: AP/Pavel Bednyakov)

Bei Haas hat Esteban Ocon in Baku bereits bestätigt: „Ich bin für nächstes Jahr auf dem Markt.“ Eine ganze Schar an Fahrern steht Schlange, Rafael Camara (duelliert sich mit Tsolov um den Formel-2-Titel) scheint auf Poleposition zu sein. Wie Oliver Bearman, der wohl bei Haas bleibt, gehört der Brasilianer Camara zur Ferrari-Akademie.

Bei Aston Martin sitzt Lance Stroll dank Papa und Teambesitzer Lawrence fest im Sattel. Daneben gibt es aber das große Warten auf die Entscheidung von Fernando Alonso. In Baku war man wieder abgeschlagen Letzter, sollen die Boliden im zweiten Training sogar weniger Spitzengeschwindigkeit als die F2-Boliden in Qualifying-Konfiguration erreicht haben. Der Frust sitzt tief, für Aston Martin könnte Alonso 2027 auch in den Valkyrie auf die Langstrecke wechseln und hätte dort sogar einen V12-Motor im Heck ...

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Formel 1
26.09.2026 07:56
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Sport-Mix
Völlig unerwartet! ORF-Sportreporter (61) ist tot
96.642 mal gelesen
Wien
„Alle Staatsbürgerschaften sofort rückabwickeln“
88.753 mal gelesen
Die Verleihung der Staatsbürgerschaft in der MA 35 dauert nur 2 Minuten, 29 Sekunden.
Wirtschaft
Große Neuerungen bei den Minus-25-Prozent-Markerl
83.330 mal gelesen
Für Billa-Kunden, die sparen wollen, wird vieles neu.
Innenpolitik
„Ich bin der Richtige“: Zeiler will Babler ablösen
1344 mal kommentiert
Der „Neue“ in der SPÖ: Gerhard Zeiler will Vizekanzler und/oder SPÖ-Chef werden.
Innenpolitik
Wie Gerhard Zeiler Andreas Babler ablösen könnte
1072 mal kommentiert
Gerhard Zeiler will SPÖ-Chef werden.
Wirtschaft
Wie die neue Spritpreisbremse gegenfinanziert wird
893 mal kommentiert
Die Ölbranche wird gleich zweifach zur Kasse gebeten.

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf