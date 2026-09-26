Im Rennen um die Cockpits der Formel 1 wird es eng

Bei Aston Martin sitzt Lance Stroll dank Papa und Teambesitzer Lawrence fest im Sattel. Daneben gibt es aber das große Warten auf die Entscheidung von Fernando Alonso. In Baku war man wieder abgeschlagen Letzter, sollen die Boliden im zweiten Training sogar weniger Spitzengeschwindigkeit als die F2-Boliden in Qualifying-Konfiguration erreicht haben. Der Frust sitzt tief, für Aston Martin könnte Alonso 2027 auch in den Valkyrie auf die Langstrecke wechseln und hätte dort sogar einen V12-Motor im Heck ...