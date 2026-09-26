Im Rennen um die Cockpits der Formel 1 wird es eng

Acht von elf Formel-1-Teams haben ihre Cockpits für die Saison 2027 bereits besetzt. Die übrigen Plätze sind hart umkämpft ...
Auf die Plätze, fertig, los! Das Rennen um die letzten freien Cockpits für die nächste Saison der Formel 1 ist eröffnet. Mit Red Bull Racing – zum Comeback in Baku gab es für Isack Hadjar die Vertragsverlängerung als Geschenk – haben sich nun acht von elf Rennställen klar deklariert. Spannend ist das Rennen noch bei den Racing Bulls, Haas und Aston Martin.
Lawson muss zittern
In Red Bulls B-Team darf sich Arvid Lindblad nach einer soliden Rookie-Saison recht sicher fühlen. Liam Lawson hingegen bekommt trotz zuletzt guter Ergebnisse Druck von Nikola Tsolov aus dem Junior-Programm. Sollte der Bulgare heuer den Titel in der Formel 2 erobern, kann man ihm wohl nur schwer den Aufstieg verwehren.
Bei Haas hat Esteban Ocon in Baku bereits bestätigt: „Ich bin für nächstes Jahr auf dem Markt.“ Eine ganze Schar an Fahrern steht Schlange, Rafael Camara (duelliert sich mit Tsolov um den Formel-2-Titel) scheint auf Poleposition zu sein. Wie Oliver Bearman, der wohl bei Haas bleibt, gehört der Brasilianer Camara zur Ferrari-Akademie.
Bei Aston Martin sitzt Lance Stroll dank Papa und Teambesitzer Lawrence fest im Sattel. Daneben gibt es aber das große Warten auf die Entscheidung von Fernando Alonso. In Baku war man wieder abgeschlagen Letzter, sollen die Boliden im zweiten Training sogar weniger Spitzengeschwindigkeit als die F2-Boliden in Qualifying-Konfiguration erreicht haben. Der Frust sitzt tief, für Aston Martin könnte Alonso 2027 auch in den Valkyrie auf die Langstrecke wechseln und hätte dort sogar einen V12-Motor im Heck ...
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