Plus von 30 Prozent: Rekordpreis für Holzpellets

Innerhalb von nur einem Jahr beträgt der Preisanstieg bei Holzpellets fast 30 Prozent. Eine Lkw-Lieferung kostet aktuell mindestens 2300 Euro. Nicht nur deswegen stockt aktuell der Verkauf von „grünen“ Heizsystemen. Der Mühlviertler Hersteller Ökofen sieht dennoch großes Wachstumtspotenzial.
Wer vor diesem Winter genügend Pellets eingelagert hatte und nicht nachtanken musste, kann von Glück sprechen: Vor Beginn der Heizsaison, konkret im September 2025, kostete die Tonne Pellets im Schnitt 313 Euro. In diesen Tagen verlangen die Lieferanten im Österreich-Schnitt 407 Euro – siehe dazu unsere Grafik unten.
