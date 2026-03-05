Plus von 30 Prozent: Rekordpreis für Holzpellets

Wer vor diesem Winter genügend Pellets eingelagert hatte und nicht nachtanken musste, kann von Glück sprechen: Vor Beginn der Heizsaison, konkret im September 2025, kostete die Tonne Pellets im Schnitt 313 Euro. In diesen Tagen verlangen die Lieferanten im Österreich-Schnitt 407 Euro – siehe dazu unsere Grafik unten.