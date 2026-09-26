Große Skepsis gegenüber sechsjähriger Volksschule

Die Reaktionen von Wiederkehrs Koalitionspartnersind mehr als verhalten. Für die ÖVP würde eine reine Verlängerung der Volksschule die Probleme, die es vor allem in Wien gibt, nicht lösen. „Es ist völlig offen, was sich durch die sechsjährige Volksschule bei diesen konkreten und realen Problemen tatsächlich verbessert. Das Türschild zu tauschen, ohne tatsächlich einen Mehrwert für die Schüler zu schaffen, ist noch lange keine sinnvolle Reform”, so ÖVP-Bildungssprecher Nico Marchetti.