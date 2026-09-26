„Klopps Worte sollten auch in Österreich gelten“

Wanner wie junger Özil

Es ist schwer, da den Hebel anzusetzen – denn entweder haben die Spieler Torgefahr oder eben nicht, das kann man ihnen schwer beibringen. Jürgen Klopp hat in Deutschland einen Satz gesagt, der mir gefallen hat: „Ich schaue auf das, was wir haben, und nicht, was wir nicht haben.“ Das sollte in Österreich auch gelten – und wir haben hierzulande genug! Wenn Kalajdzic und Gregoritsch fit bleiben, sind sie immer für Tore gut. Dazu erhoffe ich mir, dass Wanner mehr Abschlüsse sucht. Der hat mir richtig gut gefallen, erinnert mich ein wenig an den jungen Mesut Özil: an dessen linken Fuß, an die Technik und seine Körperbewegungen.