Alkolenker (22) bei Absturz aus Auto geschleudert

20 Meter in Wald abgestürzt

Daraufhin geriet das Fahrzeug über den rechten Fahrbahnrand hinaus und stürzte etwa 15 bis 20 Meter in den angrenzenden Wald ab, ehe es an zwei Bäumen hängen blieb. „Durch die Wucht des Unfalls wurde der 22-Jährige aus dem Auto geschleudert. Sein 33-jähriger österreichischer Beifahrer wurde im Fahrzeug eingeschlossen“, schildern die Ermittler.