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Beifahrer eingeklemmt

Alkolenker (22) bei Absturz aus Auto geschleudert

Tirol
26.09.2026 08:21
Das Auto stürzte rund 20 Meter in den angrenzenden Wald ab.
Das Auto stürzte rund 20 Meter in den angrenzenden Wald ab.(Bild: ZOOM Tirol)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Dramatischer Unfall in der Nacht auf Samstag in Sölden im Tiroler Ötztal: Ein 22-jähriger Einheimischer verlor die Kontrolle über seinen Pkw, woraufhin dieser von der Straße abkam und rund 20 Meter in den angrenzenden Wald abstürzte. Der Lenker, der laut Polizei alkoholisiert war, wurde aus dem Wrack geschleudert, sein Beifahrer (33) eingeklemmt.

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Ereignet hat sich der verheerende Unfall kurz vor 2 Uhr. Der 22-jährige Einheimische war mit seinem Pkw auf der L240 Venter Straße von Vent kommend in Richtung Sölden unterwegs, als der Wagen plötzlich die linksseitige Böschung touchiert habe.

20 Meter in Wald abgestürzt
Daraufhin geriet das Fahrzeug über den rechten Fahrbahnrand hinaus und stürzte etwa 15 bis 20 Meter in den angrenzenden Wald ab, ehe es an zwei Bäumen hängen blieb. „Durch die Wucht des Unfalls wurde der 22-Jährige aus dem Auto geschleudert. Sein 33-jähriger österreichischer Beifahrer wurde im Fahrzeug eingeschlossen“, schildern die Ermittler.

Der Unfall löste einen großen Einsatz aus.
Der Unfall löste einen großen Einsatz aus.(Bild: ZOOM Tirol)

Duo mit Rettung ins Spital
Die alarmierten Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr sowie Bergrettung konnten den 33-Jährigen aus dem Wrack befreien und schließlich beide Verletzten aus dem unwegsamen Gelände bergen. Nach der Erstversorgung wurden sie ins Krankenhaus Zams eingeliefert.

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Alkolenker (44) verursacht Frontalcrash in Tirol
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Alkotest verlief positiv
Am Fahrzeug entstand Totalschaden. „Ein beim 22-Jährigen durchgeführter Alkovortest verlief positiv“, so die Ermittler. Anzeigen folgen.

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