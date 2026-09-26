Dumm gejubelt! Linz erlebte nächste Schnapsidee

Israels Gefüge brach nach dem Ausschluss auseinander, Österreich fixierte in der Nachspielzeit den wichtigen Sieg. Auch wenn das Team von Ralf Rangnick nicht gerade brillierte, muss man festhalten: Viele Umstellungen, neue Gesichter, nicht den besten Tag erwischt – aber 3:1 gewonnen. Österreich hat schon weitaus schlechtere Zeiten im Fußball erlebt.