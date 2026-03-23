Pottwale rammen mit dem Kopf gezielt Artgenossen

Meeresbewohner haben Superhirn

Um die Funktion des Verhaltens verstehen zu können, seien weitere Beobachtungen insbesondere von großen Bullen nötig, sagte das Forschungsteam. Die Meeresbewohner haben das schwerste bekannte Gehirn heutzutage lebender Tiere. Was sie mit dem Superhirn anstellen, ist aber noch weitgehend unklar. Ihr Lebensraum ist die Tiefsee vom Äquator bis zu den Polen fernab der Küsten. Sie verständigen sich über Klicksequenzen, sogenannte Codas. Auf diese Weise sprechen sie sich etwa bei der Nahrungssuche ab und helfen sich gegenseitig bei der Aufzucht der Jungtiere.