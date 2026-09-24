Bursche (19) raste mit 191 km/h an Polizei vorbei

Probeführerschein nun weg

Die Polizisten konnten den jungen Raser schließlich stoppen. Es stellte sich heraus, dass er noch einen Probeführerschein hatte. Doch auch diesen ist er jetzt los. Er wurde ihn an Ort und Stelle abgenommen. Und auch weiterfahren durfte der Bursche nicht mehr. Er wird der BH-Völkermarkt angezeigt.