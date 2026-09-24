Bursche (19) raste mit 191 km/h an Polizei vorbei

Zu fest ins Gas gedrückt hatte ein 19-Jähriger am Donnerstag auf der Südautobahn im Bereich von Völkermarkt. Und das wurde ihm schnell zum Verhängnis. Er übersah eine Zivilstreife und raste mit einer Geschwindigkeit von 191 km/h an ihr vorbei.
Zur Überwachung des Verkehrs war die Polizei auf der Südautobahn unterwegs. Und als sie einen Lkw überholten, fiel ihnen ein Auto mit St. Veiter Kennzeichen auf. Ein 19-jähriger Lenker fuhr der Zivilstreife nämlich extrem dicht auf und raste schließlich, als sie sich wieder rechts einordneten, an den Beamten vorbei.
Probeführerschein nun weg
Die Polizisten konnten den jungen Raser schließlich stoppen. Es stellte sich heraus, dass er noch einen Probeführerschein hatte. Doch auch diesen ist er jetzt los. Er wurde ihn an Ort und Stelle abgenommen. Und auch weiterfahren durfte der Bursche nicht mehr. Er wird der BH-Völkermarkt angezeigt.
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