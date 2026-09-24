Party im Dschungel: So will „Freiraum“ überzeugen

Doch nicht alles ist anders: erfolgreiche Veranstaltungsformate am Samstag sollen erhalten und durch neue Ideen ergänzt werden. Beim Einklang auf das Wochenende soll außerdem ein besonderer Fokus auf die Jugend gelegt werden. Mit wechselnden Konzepten, lokalen Nachwuchs-DJs und vergünstigten Preisen ist der Freitagabend ganz im Zeichen der Jugendlichen ausgerichtet. Wer dabei sein möchte, wird dann für den Eintritt voraussichtlich nur zwischen drei und fünf Euro bezahlen müssen.