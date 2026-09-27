Die Aufstellung: So startet ÖFB-Team gegen Kosovo!

Zawieschitzky statt Jungwirth

Rangnick hatte bereits am Samstag angekündigt, anstelle des bei der WM und gegen Israel im Tor aufgebotenen Alexander Schlager im Tor auf einen Debütanten zu setzen, der nach dem Spiel zur U21 wechselt. Die Entscheidung fiel anstelle von LASK-Goalie Lukas Jungwirth auf den erst 19-jährigen Tiroler Zawieschitzky. Veratschnig kam statt Stefan Posch ins Team, Fulham-Legionär Affengruber statt Philipp Lienhart, Team-Rückkehrer Wöber statt Phillipp Mwene.