Die Aufstellung: So startet ÖFB-Team gegen Kosovo!

Hier ist sie, die Startaufstellung, mit der Österreichs Teamchef Ralf Rangnick im heutigen Nations-League-Duell mit Kosovo den Erfolg sucht!
Die Aufstellung:
Österreichs Teamchef Rangnick hat seine Startformation für das Duell mit der Mannschaft des Kosovo an sechs Positionen verändert. Salzburg-Goalie Christian Zawieschitzky gibt im Tor ebenso sein Debüt wie Klubkollege Nikolas Veratschnig als Rechtsverteidiger. Dazu rückten im Vergleich zum 3:1-Auftaktsieg am Donnerstag in Linz gegen Israel David Affengruber, Maximilian Wöber, Paul Wanner und Stürmer Junior Adamu ins Team.
Zawieschitzky statt Jungwirth
Rangnick hatte bereits am Samstag angekündigt, anstelle des bei der WM und gegen Israel im Tor aufgebotenen Alexander Schlager im Tor auf einen Debütanten zu setzen, der nach dem Spiel zur U21 wechselt. Die Entscheidung fiel anstelle von LASK-Goalie Lukas Jungwirth auf den erst 19-jährigen Tiroler Zawieschitzky. Veratschnig kam statt Stefan Posch ins Team, Fulham-Legionär Affengruber statt Philipp Lienhart, Team-Rückkehrer Wöber statt Phillipp Mwene.
Adamu erhielt in der Startelf den Vorzug gegenüber Sasa Kalajdzic. Michael Gregoritsch, der gegen Israel im Sturmzentrum begonnen und sich noch vor der Pause am Sprunggelenk verletzt hatte, steht ebenso wie Jungwirth, Lienhart und Mwene nicht im Kader.
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