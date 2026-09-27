HIER sehen Sie Österreich gegen Kosovo live im TV

Heute bestreitet das österreichische Nationalteam das zweite Nations-League-Match. Wir verraten Ihnen, wo Sie die Heimpartie gegen den Kosovo live im TV verfolgen können.
Das Match, das im Wiener Happelstadion über die Bühne geht, wird in ORF 1 übertragen. Kommentiert wird das Spiel von Thomas König, ihm zur Seite steht Ex-Teamspieler Andreas Ivanschitz.
Für die Analysen bei Moderatorin Alina Zellhofer sind „Krone“-Kolumnist Herbert Prohaska und Viktoria Schnaderbeck zuständig.
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