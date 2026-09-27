Statt Öl: Saudis starten Autobau-Offensive

Saudi-Arabien will – wie berichtet – mit eigenen Elektroautos den Ölsektor langfristig ergänzen. Das Start-up Ceer präsentierte zwei futuristische Modelle – eine Limousine und ein SUV. Beide sollen ab 2027 verkauft werden und setzen auf Flügeltüren sowie ein ungewöhnliches Design ohne Mittelstreben. Bis 2030 sind fünf weitere Modelle geplant. Hinter Ceer stehen der saudische Staatsfonds PIF und Foxconn. Den Videobeitrag dazu sehen Sie oben!