Hassnachrichten nach Crash: Nun äußert sich Alpine

Rückendeckung von Alpine

„Als Team halten wir es für notwendig, uns noch einmal zu dem Hass und den Anfeindungen im Internet nach dem Großen Preis von Aserbaidschan zu äußern. Diese richteten sich nicht nur gegen einen unserer eigenen Fahrer, sondern auch gegen Mitglieder der Formel-1-Gemeinschaft – einschließlich der Medien – sowie gegen unsere Konkurrenten auf der Rennstrecke, die wir respektieren und bewundern und gegen die wir uns in der Königsklasse des Motorsports messen. Fehler passieren, wenn man am Limit fährt, doch unabhängig vom Ergebnis sollte niemand Hasskommentaren oder Beschimpfungen ausgesetzt sein“, heißt es in einem entsprechenden Social-Media-Beitrag.