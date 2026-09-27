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Fünf Atemschutz-Trupps

Kampf gegen Flammen: Wohnhaus brannte wie Zunder

Niederösterreich
27.09.2026 14:44
Der Brand eines Einfamilienhauses in Stuppach, Bezirk Gloggnitz, hielt die Feuerwehrleute in den ...
Der Brand eines Einfamilienhauses in Stuppach, Bezirk Gloggnitz, hielt die Feuerwehrleute in den Nachtstunden auf Trapp.(Bild: SB Wodel V, EHBI Köpf M, BM Fischer H, FM Langeder T)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Fast sieben Stunden lang mussten die Feuerwehrleute in der Nacht von Freitag auf Samstag einen Brand in Niederösterreich löschen. Ausgehend von der Pergola griffen die Flammen auch auf das Holz-Einfamilienhaus über. In der St. Pöltner Innenstadt wiederum brach Sonntag Früh in der Küche eines Chinarestaurants ein Feuer aus. Die Wohnungen darüber wurden evakuiert.

 

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Der Brand in Stuppach entwickelte sich stärker, als bei der Alarmierung gedacht. Bereits auf der Anfahrt sahen die Florianis, dass der Brand auf das angrenzende Gebäude übergegriffen hatte. Sofort forderte man weitere Feuerwehren sowie zusätzliche Atemschutzgeräteträger zum Brandort an. Es gelang, das Gebäude umfassend von außen zu sichern und den Brand zu bekämpfen. Nachdem das Feuer eingedämmt war, konnten die Löscharbeiten im Inneren des Gebäudes beginnen.

Glutnester mit Wärmebildkameras aufgespürt
Entdeckte Glutnester wurden sofort gelöscht, dadurch wurde ein erneutes Aufflackern verhindert. Unter den Ziegeln konnten vom Dach aus liegende, glühende Teile des Dachstuhls gezielt gekühlt und abgelöscht werden. Dann wurde noch eine Brandwache eingeteilt. „Brand aus“ konnte erst nach gut sieben Stunden, um 5 Uhr früh, gegeben werden. „Bei diesem Einsatz hat man wieder gesehen, dass es nur mit vereinten Kräften möglich ist, so einen Einsatz abzuarbeiten. Nur gemeinsam sind wir stark“, sagt Einsatzleiter Matthias Köpf.

Evakuierung nach Küchen-Brand
In der Küche eines China-Restaurants in St. Pölten ist am Sonntag in der Früh ein Brand ausgebrochen. Verletzt wurde dabei niemand. Das Lokal war noch geschlossen. Da aber nicht klar war, wo sich der Brandherd befand, wurden die Bewohner aus den darüberliegenden Wohnungen evakuiert. Dies bestätigte die Feuerwehr St. Pölten Stadt laut einem Bericht des ORF Niederösterreich. Das schnelle Eingreifen der Feuerwehr ist einem aufmerksamer Nachbar zu verdanken. Er hatte die Einsatzkräfte aufgrund einer Rauchsäule am Dach alarmiert. 

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