Kampf gegen Flammen: Wohnhaus brannte wie Zunder

Glutnester mit Wärmebildkameras aufgespürt

Entdeckte Glutnester wurden sofort gelöscht, dadurch wurde ein erneutes Aufflackern verhindert. Unter den Ziegeln konnten vom Dach aus liegende, glühende Teile des Dachstuhls gezielt gekühlt und abgelöscht werden. Dann wurde noch eine Brandwache eingeteilt. „Brand aus“ konnte erst nach gut sieben Stunden, um 5 Uhr früh, gegeben werden. „Bei diesem Einsatz hat man wieder gesehen, dass es nur mit vereinten Kräften möglich ist, so einen Einsatz abzuarbeiten. Nur gemeinsam sind wir stark“, sagt Einsatzleiter Matthias Köpf.