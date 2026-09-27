Doppelschlag gegen Mafia! Autos weg, Killer hier

Der lange Arm der Mafia reicht bis ins Gefängnis

Der Auftragskiller wird dem rivalisierenden „Škaljari-Clan“ zugerechnet. Er wartet jetzt in einem österreichischen Gefängnis fast acht Jahre später auf seinen Prozess. Offiziell bestätigen wollen die österreichischen Sicherheitsbehörden die Auslieferung aus Italien freilich nicht: „Kein Kommentar“, heißt es dazu etwa aus dem Bundeskriminalamt. Denn auch hinter Gittern lebt es sich gefährlich: Der Arm der Mafia ist lang ...