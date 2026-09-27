Slowakischer Masseur (!) muss bei der WM starten

Die Lösung für das anstehende Dilemma ergab sich durch eine „Nachnominierung“ aus den eigenen Team-Reihen: in der Person von Masseur Vladimír Kováčik, der zwischen 2014 und 2017 selbst Rennen gefahren war. „Unsere Teilnahme wird rein formaler Natur sein. Wir werden durch eine Person vertreten sein, die hier ist, die die Voraussetzungen formal erfüllt und eine Lizenz besitzt“, so Nationaltrainer Vanco.