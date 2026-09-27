Drogen-Razzia mitten in Graz: Mehrere Festnahmen

Rätseln über Hintergründe

Laut Informationen der „Krone“ handelt es sich bei dem Lokal um das „Circle“ (vormals „Thalia“) nahe der Oper. Gegen wen genau sich die Ermittlungen richten und zu den genauen Hintergründen des Einsatzes wollte die Staatsanwaltschaft Graz auch am Sonntag gegenüber der „Krone“ jedoch noch keine Angaben machen. „Die Ermittlungen laufen noch“, erklärt Christian Kroschl, Sprecher der Staatsanwaltschaft Graz.