Drogen-Razzia mitten in Graz: Mehrere Festnahmen

In der Nacht auf Sonntag kam es in der steirischen Landeshauptstadt zu einer spektakulären Polizeiaktion: Straßen wurden abgesperrt und Dutzende Beamte stürmten ein Grazer Szenelokal. Bei dieser Drogen-Razzia wurden mehrere Personen festgenommen. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.
Große Aufregung am Samstagabend in der Grazer Innenstadt: In einem Szenelokal zwischen Jakominiplatz und Oper kam es gegen 22.30 Uhr zu einer Razzia. Zahlreiche Polizeiautos riegelten den Bereich um das Lokal ab, etliche Beamte standen im Einsatz. Für die Bevölkerung und Passanten vor Ort habe keine Gefahr bestanden, wurde seitens der Polizei betont.
„Grund für die gezielten Maßnahmen war die Vollstreckung mehrerer Festnahmeanordnungen der Staatsanwaltschaft Graz im Zusammenhang mit Ermittlungen im Suchtgiftbereich“, erklärt die Polizei noch in der Nacht auf Sonntag zu dem Einsatz, bei dem offensichtlich mehrere Personen festgenommen wurden. Zudem erklärt man, es habe sich um einen schon „länger vorbereiteten Schwerpunkt- und Zugriffseinsatz“ gehandelt.
Rätseln über Hintergründe
Laut Informationen der „Krone“ handelt es sich bei dem Lokal um das „Circle“ (vormals „Thalia“) nahe der Oper. Gegen wen genau sich die Ermittlungen richten und zu den genauen Hintergründen des Einsatzes wollte die Staatsanwaltschaft Graz auch am Sonntag gegenüber der „Krone“ jedoch noch keine Angaben machen. „Die Ermittlungen laufen noch“, erklärt Christian Kroschl, Sprecher der Staatsanwaltschaft Graz.
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