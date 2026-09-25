Oskar Haag: „Wut verwandelte sich dann in Mitleid“

Familiäre Impulse

„Ich hatte einen Lehrer, für den war ich immer ein verlorener Fall. Wäre ich so blöd und würde die Schule abbrechen, würde ich drogensüchtig werden. Anfangs verspürte ich viel Wut, das verwandelte sich dann aber in Mitleid. Schließlich ist dieser Lehrer auch nur eine arme Seele, dem als Kind irgendwie Leid angetan wurde und jetzt gibt er es weiter. Wichtig ist es, diese Ketten zu durchbrechen, aber das ist schwierig. Ich hatte immer eine tolle Familie, die hinter mir stand und habe genug Selbstbewusstsein. Wenn du das aber dem falschen Kind vermittelst, kannst du nachhaltig etwas zerstören.“ So wie die Familie in den Texten eine ständige Rolle spielt und sie – wie im Fall des Songs „Parents“ – nicht immer nur d’accord geht mit der Meinung des reifenden Sohnemanns, so wichtig war man sich gegenseitig. „Mein Vater und ich haben uns bei unseren Alben gegenseitig Inputs gegeben. Einer kommt einer Flasche Wein zum anderen, man setzt sich zusammen, hört Musik und diskutiert darüber. So wie er mir die Beatles als Heiligtum nähergebracht hat, habe ich ihn mit Frank Ocean und Rosalia überzeugt.“