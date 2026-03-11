Wien Museum sucht Kochrezepte-Retter

Das ist kein Pemmerl!

Mit ein paar Hilfsmitteln kommt man anfangs nicht aufzulösenden kulinarischen Geheimnissen leichter auf die Spur. Zum Lesen der einst gebräuchlichen Kurrentschrift bietet etwa das Internet auf zahlreichen Seiten Hilfe, und auch die Künstliche Intelligenz fungiert als Ideengeber. Doch auch hier zeigt sich, dass sie Menschen nicht ersetzen kann und das Wien Museum menschliche Helfer mit kulinarischem Verstand braucht, denn sonst hätte die KI statt „Ganslebern“ vorgeschlagen, „Gans-Pemmerl“ zu kochen.