Erleben Sie die Wikinger auf Ihrer großen Fahrt

Nebel, Runen, donnernde Wellen und ein Langschiff mitten im Raum: In der Wiener Marx Halle ist ab heute „Wikinger- Ein immersives Erlebnis“ zu sehen.



Wikinger- Ein immersives Erlebnis

📍 Marx Halle, Wien

📅 bis 10. Jänner 2027



⏱️ Dauer: rund 90 Minuten

Für Familien, Geschichtsinteressierte und Fans nordischer Sagen – aber auch für alle, die immersive Ausstellungen mögen.

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