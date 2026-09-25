Erleben Sie die Wikinger auf Ihrer großen Fahrt

Nebel, Runen und ein Langschiff: In der Wiener Marx Halle eröffnet vor Kurzem die Ausstellung „Wikinger – Ein immersives Erlebnis“ und entführt in die Welt der Nordmänner. Die „Krone“ verlost für die immersive Ausstellung 80x2 Tickets für den 7. Oktober ab 20:00 Uhr.
Geschichte soll nicht nur erzählt, sondern mit allen Sinnen erlebt werden. Die neue immersive Ausstellung in der Wiener Marx Halle setzt deshalb weniger auf klassische Museumsvitrinen als auf Projektionen, Klangwelten, Virtual Reality und interaktive Elemente. Bis 10. Jänner lädt die Schau zu einer Reise durch die Wikingerzeit ein.
Zwischen Historie und nordischer Sagenwelt
Der Rundgang beginnt im Jahr 793 mit dem Überfall skandinavischer Seefahrer auf das Kloster Lindisfarne vor der englischen Küste – ein Ereignis, das traditionell als Beginn der Wikingerzeit gilt. Von dort führt der Weg zum Weltenbaum Yggdrasil und weiter in die nordische Sagenwelt. Mittels Virtual Reality tauchen Besucher in die Geschichte der Kriegerkönigin Aslaug und ihrer Familie ein. Sie und ihr Gemahl Ragnar Lodbrok bilden den erzählerischen roten Faden der Ausstellung. Historie und Legende gehen dabei ineinander über: Der Wikingerkönig Ragnar zählt zu den bekanntesten Figuren der altnordischen Überlieferung, lässt sich historisch jedoch nicht eindeutig als einzelne Person fassen.
Daneben widmet sich die Ausstellung dem Alltag der Wikinger. Interaktive Karten sowie Repliken von Waffen, Kleidung und Schmuck zeigen sie nicht nur als Krieger, sondern auch als Bauern, Händler und Handwerker, deren Reisen und Handelsbeziehungen weit über Skandinavien hinausführten. Herzstück der Schau ist ein Langschiff, das mit großflächigen Projektionen, Musik, Wellenauschen und Lichteffekten in Szene gesetzt wird. Zum Abschluss rückt mit dem berühmten Schiffsgrab von Oseberg in Norwegen die Archäologie stärker in den Mittelpunkt. So verbindet die Ausstellung „Wikinger“ historische Einblicke und nordische Sagen mit moderner Technik zu einer atmosphärischen Erlebniswelt.
Nebel, Runen, donnernde Wellen und ein Langschiff mitten im Raum: In der Wiener Marx Halle ist ab heute „Wikinger- Ein immersives Erlebnis“ zu sehen.
Wikinger- Ein immersives Erlebnis
📍 Marx Halle, Wien
📅 bis 10. Jänner 2027
⏱️ Dauer: rund 90 Minuten
Für Familien, Geschichtsinteressierte und Fans nordischer Sagen – aber auch für alle, die immersive Ausstellungen mögen.
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Mitmachen und gewinnen
Mit der „Krone“ haben 80 Gewinner und je eine Begleitperson nun die Chance die immersive Ausstellung nach der offiziellen Öffnungszeit am 7. Oktober von 20:00 bis 22:00 Uhr zu erleben. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 2. Oktober, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.
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