„Historischer Wendepunkt“: Israel lobt Kickl & FPÖ

Kickl will das jüdische Erbe in Österreich bewahren

„Die Bekämpfung des Antisemitismus und der Schutz jüdischen Lebens werden Teil des Programms einer Bundesregierung sein, die ich anführen will,“ sagte Kickl. Er unterstützt die umstrittenen jüdischen Siedlungen im Westjordanland. Die EU griff er scharf an, weil sie die Palästinenser finanziell unterstützt. Kickl betonte weiters, Muslime nicht pauschal verurteilen zu wollen. Für viele fanatische Muslime sei der Islamismus aber eine „Waffe, gegen unsere Art zu leben“. Damit sei ein neuer Antisemitismus nach Europa gekommen. Jüdinnen und Juden bräuchten in vielen europäischen Städten Schutz. Der FPÖ-Chef erklärte weiters, er wolle die Bewahrung des jüdischen Erbes in Österreich unterstützen und eine lebendige, sichtbare Partnerschaft aufbauen.