Eine Wundertüte befüllt mit kulturellen Highlights

Von 18 bis 24 Uhr öffnen die Häuser ihre Türen und laden dazu ein, Kunst nicht nur zu betrachten, sondern auch selbst aktiv zu werden und mit Künstlerinnen und Künstlern ins Gespräch zu kommen. Dabei reicht das Programm auch über die Landeshauptstadt hinaus. Zu den Highlights zählen etwa die Sonderausstellung „Ägypten in Klagenfurt“ und „Udos Karaoke Disco“ im kärnten.museum, die Ausstellung „Wie Kriege enden / How wars end“ im Museum der Stadt Villach sowie „Mikrokosmen – Helnwein Berg Giacometti“ im Werner Berg Museum.