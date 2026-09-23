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Lange Nacht der Museen

Eine Wundertüte befüllt mit kulturellen Highlights

Kärnten
23.09.2026 15:00
Bei der Pressekonferenz präsentierten viele Kulturinitiativen ihr Programm für die lange Nacht ...
Bei der Pressekonferenz präsentierten viele Kulturinitiativen ihr Programm für die lange Nacht der Museen am 3. Oktober.(Bild: Christian Krall)
Porträt von Christian Krall
Von Christian Krall

Am 3. Oktober lädt die „Lange Nacht der Museen“ wieder zum nächtlichen Streifzug durch Kärntens Kulturwelt. 78 Museen, Galerien und Kulturinstitutionen öffnen ihre Türen und versprechen von 18 bis 24 Uhr eine bunte Mischung aus Kunst, Geschichte und Mitmachangeboten.

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Von mumifizierten Tieren über experimentelle Malerei bis hin zu Graffiti und Cosplay: Die Bandbreite der Langen Nacht der Museen ist so vielfältig wie die Geschichten, die hinter den Ausstellungen stecken. Bei der 26. Auflage der Kunst- und Kulturinitiative können Besucher am Samstag in 78 Kärntner Museen, Galerien und Kulturinstitutionen in spannende Welten eintauchen.

Von 18 bis 24 Uhr öffnen die Häuser ihre Türen und laden dazu ein, Kunst nicht nur zu betrachten, sondern auch selbst aktiv zu werden und mit Künstlerinnen und Künstlern ins Gespräch zu kommen. Dabei reicht das Programm auch über die Landeshauptstadt hinaus. Zu den Highlights zählen etwa die Sonderausstellung „Ägypten in Klagenfurt“ und „Udos Karaoke Disco“ im kärnten.museum, die Ausstellung „Wie Kriege enden / How wars end“ im Museum der Stadt Villach sowie „Mikrokosmen – Helnwein Berg Giacometti“ im Werner Berg Museum.

21 Häuser bieten Kinderprogramm
Besonders am Herzen liegt Organisator Jürgen Gachowetz das Programm für jüngere Besucher: „Für mich ist das Kinderprogramm sehr wichtig, denn es ist unser Auftrag, Kinder und Jugendliche für Kultur zu begeistern. Ich kann nur an alle Eltern appellieren, aktiv mit ihren Kindern teilzunehmen.“

Im kärnten.museum kann die Sonderschau „Ägypten in Klagenfurt“ bestaunt und beim „Udo‘s Karaoke ...
Im kärnten.museum kann die Sonderschau „Ägypten in Klagenfurt“ bestaunt und beim „Udo‘s Karaoke Disco“ getanzt und mitgesungen werden.(Bild: Christian Krall)

Insgesamt 21 Häuser bieten ein Programm, das speziell auf die Interessen der Jüngsten zugeschnitten ist. In der Keltenwelt Frög können Kinder etwa bei einer Mitmach-Ausgrabung selbst zu Archäologen werden. In der Galerie3 wird die Lindwurm-Sage neu interpretiert, während das Jugendkulturzentrum K2 [kwadr.at] in die Welt von Comics, Cosplay und Anime entführt.

Der „Treffpunkt Museum“ vor dem Klagenfurter Stadttheater ist zentraler Ausgangspunkt der Bus- und Fußrouten. In Villach befindet sich der Treffpunkt am Nikolaiplatz. Von dort aus geht es zu den zahlreichen Stationen der nächtlichen Kulturreise.

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Lange Nacht macht Lust auf weitere Besuche
Alle 78 Veranstaltungsorte in den sechs Stunden zu besuchen, dürfte allerdings selbst für flotte Kulturhungrige schwierig werden. Vielmehr soll die Lange Nacht der Museen Lust darauf machen, auch ein anderes Mal wiederzukehren und jene Häuser zu entdecken, für die am 3. Oktober keine Zeit gefunden wurde.

So wird die Veranstaltung zu einer kulturellen Wundertüte: Es können nicht nur Kunstwerke bestaunt und Ausstellungen besucht werden –  Besucher haben auch die Möglichkeit, selbst mitzumachen, Neues auszuprobieren und mit Kunstschaffenden ins Gespräch zu kommen. Alle Informationen finden sie hier

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