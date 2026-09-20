Interkulturelle Reise mit der Landkarte der Lieder

Eine Wunderkammer voller Staunen und Möglichkeiten ist dieser offene Raum – ein Ventil für Kunst, Kultur, Diskurs und Gesellschaftspolitik mit unzähligen Plakaten und dem Gewölbe, das auf die historische Bedeutung des denkmalgeschützten Gebäudes am Kardinalplatz 1 verweist.

Liedgut, das prägt und beeinflusst

Und den Alltag lässt man auch ganz schnell hinter sich, wenn Florian Zambrano Moreno lächelnd sein Publikum begrüßt, das am Freitag alle Plätze füllt, um in die neue zumbayllu-Produktion „Mapa des Concierto“ einzutauchen – und mit Schauspielerin Sara Zambrano Moreno, Sängerin Natalie Krainer und Musiker Rudi Katholnig interkulturell auf die Suche nach Liedgut zu gehen, das sie geprägt und beeinflusst hat.

Requisiten braucht es dafür nicht! Da reichen, ohne in irgendwelche oberflächlichen Klassifizierungen abzurutschen, die lebensdurchpulste Ausstrahlung der beiden Frauen aus Ecuador und Kärnten, die ihre Heimat kartografieren, erforschen und damit weit zurückgehen in ihre Kulturen ebenso wie in den Klang der Erinnerung und ein Frausein zwischen Feminismus und Femizid.