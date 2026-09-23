Letzte Asylunterkunft in Kärnten stillgelegt

Zuletzt waren noch etwa 40 Asylwerber im Sepp-Springer-Heim in der Gemeinde Finkenstein untergebracht. „Die Flüchtlinge wurden in den vergangenen Wochen bereits in andere Unterkünfte überstellt“, erklärt Thomas Fussenegger von der BBU. Die Unterkunft dient allerdings als sogenannte „Vorhaltekapazität“, sollte es wieder zu einem großen Flüchtlingszustrom nach Österreich kommen.