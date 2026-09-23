Letzte Asylunterkunft in Kärnten stillgelegt

Nach der Flüchtlingswelle vor etwa zehn Jahren wurde nun in Kärnten die letzte Erstversorgungsunterkunft der Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen (BBU) stillgelegt.
Zuletzt waren noch etwa 40 Asylwerber im Sepp-Springer-Heim in der Gemeinde Finkenstein untergebracht. „Die Flüchtlinge wurden in den vergangenen Wochen bereits in andere Unterkünfte überstellt“, erklärt Thomas Fussenegger von der BBU. Die Unterkunft dient allerdings als sogenannte „Vorhaltekapazität“, sollte es wieder zu einem großen Flüchtlingszustrom nach Österreich kommen.
In der Vergangenheit hat es immer wieder politische Forderungen für die Schließung des Heimes gegeben. Laut wurden sie, als zuletzt die Versorgungsunterkunft in Villach-Langauen Anfang des Jahres 2025 stillgelegt wurde.
Mit dem Betreuungsende haben auch 16 Mitarbeiter ihren Job verloren. Für sie werde es aber einen Sozialplan und Einmalzahlungen geben, heißt es seitens der Betreuungsagentur.
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