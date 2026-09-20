Am Kardinalplatz: Selbsterkundung nach Noten

Eine Wunderkammer voller Staunen und Möglichkeiten ist dieser offene Raum – ein Ventil für Kunst, Kultur, Diskurs und Gesellschaftspolitik mit unzähligen Plakaten und dem Gewölbe, das auf die historische Bedeutung des denkmalgeschützten Gebäudes am Kardinalplatz 1 verweist. Und den Alltag lässt man auch ganz schnell hinter sich, wenn Florian Zambrano Moreno lächelnd sein Publikum begrüßt, das am Freitag alle Plätze füllt, um in die neue zumbayllu-Produktion „Mapa des Concierto“ einzutauchen – und mit Schauspielerin Sara Zambrano Moreno, Sängerin Natalie Krainer und Musiker Rudi Katholnig interkulturell auf die Suche nach Liedgut zu gehen, das sie geprägt und beeinflusst hat.