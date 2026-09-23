„Nicht simulieren, sondern praktisch üben“

Francesca Barrone ist seit etwa drei Wochen Teil von Jugend am Werk. „Ich habe die Ausbildung zur Beschriftungsdesignerin und Werbetechnikerin abgeschlossen, möchte mich aber jetzt beruflich umorientieren.“ Durch die Beratung beim AMS ist sie auf den Service bei Jugend am Werk gestoßen und ist seitdem täglich von Montag bis Freitag in der Fachgruppe „Service“ in Villach tätig. „Ich wurde von Anfang an extrem unterstützt und es herrscht überall ein sehr angenehmes Miteinander“, so Barrone.