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Streit mit Heidi Klum? Das sagt Bill Kaulitz dazu!

Society International
23.09.2026 17:00
Heidi Klum feierte ihr „HeidiFest“ unter anderem mit Tochter Leni Klum. Dass Schwager Bill ...
Heidi Klum feierte ihr „HeidiFest“ unter anderem mit Tochter Leni Klum. Dass Schwager Bill fehlte und lieber später am Oktoberfest Spaß hatte, sorgte für Gerüchte.(Bild: APA-Images / dpa / Felix Hörhager)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In der letzten Woche hat Heidi Klum zum zweiten Mal zu ihrem „HeidiFest“ ins Münchner Hofbräuhaus geladen. Alle kamen, nur einer schwänzte: ihr Schwager Bill Kaulitz. Gab es etwa Streit im Hause Klum-Kaulitz? Das sagt der Tokio-Hotel-Sänger dazu! 

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Leni Klum strahlte in ihrer eigenen Sportalm-Dirndl-Kreation, Henry machte in der Lederhose eine gute Figur und Ehemann Tom verteilte fleißig Bussis an seine schöne Heidi. Doch ausgerechnet Schwager Bill fehlte – und feierte aber kurze Zeit später auf dem Oktoberfest.

„Darf noch nichts sagen ...“
Schnell sorgte dieser Umstand für Getuschel: Hängt der Familiensegen etwa schief? Keineswegs! Das verriet der Sänger nun selbst in seinem Podcast „Hollywood Hills: Senf aus Hollywood“.

Bill Kaulitz schwänzte das „HeidiFest“. Streit mit Schwägerin Heidi hat er aber nicht, verriet ...
Bill Kaulitz schwänzte das „HeidiFest“. Streit mit Schwägerin Heidi hat er aber nicht, verriet der Sänger jetzt.(Bild: AFP/BEN STANSALL)

Warum er dennoch bei der Wiesn-Party seiner Schwägerin nicht mitfeiern konnte? „Ich war in L.A. Ich habe eine Kampagne fotografiert“, plauderte er aus – und fuhr stolz fort: „Ich darf noch nicht sagen, für was, aber ich habe eine große Kampagne geshootet. Und ich habe einen vollen Terminkalender.“

„Bin eine Partymaus“
Die Aufregung um sein Fernbleiben bei Heidi Klums höchstpersönlichem Oktoberfest versteht Bill aber schon ein bisschen, wie er weiter lachte. „Wenn ich fehle, ist die Party eben nur noch halb so Fun. Ich bin eine Partymaus.“

Aber schlussendlich sei es „ja auch nicht das ,BillFest‘, es ist das ,HeidiFest‘“, schmunzelte der Tokio-Hotel-Star.

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Fans von Heidi, Tom und Bill können also aufatmen: Bei dem Promi-Trio ist alles in bester Ordnung! Und spätestens, wenn Klum wieder zu ihrer schaurigen Halloween-Party lädt, ist sicherlich auch Bill wieder mit von der Partie ...

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