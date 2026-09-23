USA laden Putin zum G20-Gipfel in Miami ein

Rubio: Interesse an begrenzter Feuerpause

Russland und die Ukraine haben nach Darstellung von US-Außenminister Rubio Interesse an einer begrenzten Feuerpause zum Schutz von Energie- und Getreideanlagen gezeigt. Die USA seien bereit, dabei eine konstruktive Rolle zu spielen, fügt er hinzu. Welche Folgen Rubios Worte haben, ist unklar. Vor rund einer Woche war US-Präsident Trump bereits einen Schritt weiter gegangen und hatte erklärt, die Ukraine und Russland hätten sich darauf geeinigt, keine Energieanlagen des jeweils anderen Landes mehr zu beschießen. Der Beschuss ging dennoch weiter.