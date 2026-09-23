Antisemitismus-Debatte belastet Regierungsbildung

Teile der Berliner Linke stehen wegen ihrer Positionen zum Konflikt im Nahen Osten und zum Antisemitismus immer wieder in der Kritik. Wie berichtet, sorgte zuletzt unter anderem eine Wahlparty des Linke-Kreisverbands Neukölln für Wirbel. An dieser hatten eine bekannte Clan-Größe und ein propalästinensischer Aktivist teilgenommen, der wegen seiner Positionen in der Kritik steht. Er soll der Volksfront für die Befreiung Palästinas (PFLP) nahestehen, die von der EU als Terrororganisation eingestuft wird.