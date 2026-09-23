Kampf um Notarztstützpunkte in NÖ spitzt sich zu

Ärzte besorgt um Versorgung

Zudem zählt oft jede Minute. „Ich kenne beide Seiten. Ich bin 16 Jahre im Rettungsdienst tätig, mittlerweile auch als Notarzt“, erklärt Tarik Faharat, der in Scheibbs praktiziert. Der Hubschrauber sei zwar eine gute, schnelle Alternative, „aber er kann wie ein Vogel nicht bei jedem Wetter fliegen“. Insgesamt seien es um die elf Millionen Euro, die laut SPÖ durch weniger Stützpunkte eingespart werden. „Viel zu wenig, um dafür Leben zu riskieren.“ Wie jenes von Harald Mixa, der nach Schlaganfall und Lungen-OP heute stolz erzählt: „Diesen Sommer bin ich beim Wings-for-Life-Run mitgegangen.“