Serienräuber wollte aus Krankenhaus flüchten

Den ganzen Sommer über trieb ein Krimineller in Krems in Niederösterreich sein Unwesen. Nach einem gescheiterten Fluchtversuch klickten endgültig die Handschellen.
Eine dunkle Sonnenbrille und eine silberne Pistole waren – so wie andere Waffen – die Markenzeichen eines nun festgenommenen Kriminellen! Seinen ersten Coup hatte der Maskierte in einer Trafik in der Wachaustadt verübt. Bevor er mit einem dreistelligen Geldbetrag als Beute flüchten konnte, musste sich die Besitzerin völlig geschockt auf den Boden legen.
Dann verlegte der Niederösterreicher sein Betätigungsfeld nach Wien, wo er in einem Drogeriemarkt zunächst einen Kaugummi aufs Verkaufsband legte, ehe er plötzlich eine Waffe zog und die Kassierin zwang, die Geldlade auszuräumen.
Streife nahm ihn nach Flucht auf E-Scooter fest
Ähnlich ging der Verbrecher bei einem neuerlichen Auftritt in Krems vor. Diesmal täuschte er den Kauf eines Erfrischungsgetränks vor. Der Mann flüchtete samt Beute mit einem E-Scooter. Da waren ihm schon Ermittler auf der Spur. Eine Streife nahm den Täter fest.
Wegen Beschwerden musste der Festgenommene mit dem Notarzt ins Spital Krems gebracht werden. Dort versuchte er – allerdings erfolglos – mittels Sprung aus dem Fenster zu flüchten.
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