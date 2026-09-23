Serienräuber wollte aus Krankenhaus flüchten

Eine dunkle Sonnenbrille und eine silberne Pistole waren – so wie andere Waffen – die Markenzeichen eines nun festgenommenen Kriminellen! Seinen ersten Coup hatte der Maskierte in einer Trafik in der Wachaustadt verübt. Bevor er mit einem dreistelligen Geldbetrag als Beute flüchten konnte, musste sich die Besitzerin völlig geschockt auf den Boden legen.