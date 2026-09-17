Sein Herz schlägt für die Jugend in Pörtschach

Besonders wenn es um die Zukunft seiner Heimat Pörtschach geht, ist der 21-jährige Marlon Schwaiger vorn dabei. Sein Engagement macht ihn zu einem Herzensmenschen!
Ein starkes Team sind die beiden engagierten jungen Männer Noah und Marlon, wenn es darum geht, für die Jugendlichen in ihrem Heimatort etwas auf die Beine zu stellen. Besonders motiviert ist der 21-jährige Marlon. Er ist Ortsgruppenvorsitzender der Sozialistischen Jugend und studiert nebenbei in Graz Lehramt.
„Marlon ist jemand, der andere motiviert und etwas weiterbringt. Er hört Menschen zu und steht für jene ein, die sich nicht trauen, ihre Stimme zu erheben“, beschreibt Noah (16) seinen besten Freund, den er heuer als „Krone“-Herzensmenschen nominiert hat.
Gemeinsam gründete das Duo den Pörtschacher Stammtisch – ein regelmäßiges Treffen, bei dem unter anderem über die Gestaltung des Ortes und die Zukunft diskutiert wird. „Da ist mir auch ein Ereignis in Erinnerung geblieben, das mich extrem berührt hat“, erzählt Marlon.
Berührender Moment
Er erinnert sich an einen zurückhaltenden Mann, der sich nicht so gut in die Gruppe integrieren konnte. „Ich bin dann zu ihm hin und habe mich mit ihm unterhalten, weil er so alleine war. Er hat sich so darüber gefreut, dass ihm jemand zuhört. Das war für mich extrem berührend“, so Marlon. Die beiden bringen junge Energie in die Ortschaft und wollen mit Ideen und Projekten den Jugendlichen im Ort etwas bieten.
„Man kann so viel machen“, sagt Marlon voller Motivation. Und genau das ist es, was ihn zum Herzensmenschen macht. „Marlon ist einfach extrem positiv, unterstützt andere und hilft, wo er kann. Er gibt anderen eine Stimme. Das ist einfach inspirierend“, so Noah.
Das Ehrenamt ist für Marlon enorm wichtig. Er selbst steckt sehr viel Herzblut, Leidenschaft und Zeit in die Projekte: „Ich glaube, dass die Welt ohne die vielen Menschen, die ehrenamtlich tätig sind, nicht so ein schöner Ort wäre, wie er heute ist.“
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