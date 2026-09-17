Sein Herz schlägt für die Jugend in Pörtschach

Berührender Moment

Er erinnert sich an einen zurückhaltenden Mann, der sich nicht so gut in die Gruppe integrieren konnte. „Ich bin dann zu ihm hin und habe mich mit ihm unterhalten, weil er so alleine war. Er hat sich so darüber gefreut, dass ihm jemand zuhört. Das war für mich extrem berührend“, so Marlon. Die beiden bringen junge Energie in die Ortschaft und wollen mit Ideen und Projekten den Jugendlichen im Ort etwas bieten.