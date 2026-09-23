Vom Wutbürgerchor bis zum Satire-Systemprotokoll

Von Lyrik bis zum Wutbürgerchor, von Ingeborg Bachmanns „unruhigem Ich“ bis zu satirischen Systemprotokollen – das ist der Sprachrhythmus, bei dem man in den kommenden Wochen mit muss!

Gulag, Krähe, tote Karpfen

Und den Anfang macht Kaśka Bryla, die am 1. Oktober zu Lesung und Gespräch bittet. 2024 hat die gebürtige Wienerin mit polnischen Wurzeln beim Bachmannpreis den „Kakerlakenschwarm“ losgelassen. Damals hat es für keinen Preis gereicht, umso erfreulicher, dass sie soeben mit dem Veza Canetti-Preis geehrt worden ist und mit ihrem Buch „Mein Vater, der Gulag, die Krähe und ich“ nach Klagenfurt zurückkehrt.