Berlin mag Olympische Spiele doch nicht ausrichten

Kurz vor der Entscheidung über den deutschen Olympia-Kandidaten will Berlin seine zunehmend aussichtslose Bewerbung offenbar zurückziehen!
Der Berliner Senat bezog zu entsprechenden Medienberichten zunächst zwar keine Stellung, lud aber zu einer Pressekonferenz am Donnerstag ein.
Berlin gilt vor der Entscheidung des Deutschen Olympischen Sportbundes am Samstag hinter München und Köln-Rhein-Ruhr nur noch als krasser Außenseiter für eine Kandidatur 2036, 2040 oder 2044.
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