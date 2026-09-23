Ski-Jahreskarte knackt die 1000-Euro-Marke

Vorarlberg im Vorverkauf dreistellig, Tirol seit letztem Jahr nicht mehr

Auch in Vorarlberg überschreiten die Kosten für Saisonkarten die 1000-Euro-Marke – wer im Vorverkauf zuschlägt, kommt noch dreistellig davon. Dafür werden Tagesskipässe vor allem in den Regionen mit dynamischen Preisen heuer an stark nachgefragten Tagen wohl mehr 90 Euro kosten. Diese Grenze wurde in der vergangenen Saison fast erreicht. Am Arlberg werden für einen Skitag 85 Euro fällig.