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So teuer wie nie!

Ski-Jahreskarte knackt die 1000-Euro-Marke

Salzburg
23.09.2026 17:00
Die Lifte erhöhen auch heuer die Preise.
Die Lifte erhöhen auch heuer die Preise.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Erstmals überschreiten in manchen Salzburger Skigebieten die Preise für Tagesskipässe die Marke von 80 Euro. Auch die Kosten für Saisonkarten schnellen in die Höhe: Im Vorverkauf ist die Super-Ski-Card im vierstelligen Bereich und damit so teuer wie noch nie!

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Dass Skifahren mittlerweile zum Luxus-Vergnügen geworden ist, darf gut und gerne behauptet werden. Die Preise untermauern dies heuer noch mehr als in den vergangenen Jahren. In Saalbach-Hinterglemm, Leogang, Zell am See oder Kaprun sind in der Saison 2026/27 bereits 82 Euro für einen Tagesskipass fällig. Im Vorjahr lag man dort mit 79 Euro noch knapp unter der 80er-Marke. 

Ski Amadé (Flachau, Wagrain, St. Johann, Zauchensee-Flachauwinkl, Kleinarl, Radstadt-Altenmarkt, Eben, Filzmoos, Schladming-Dachstein, Gastein, Hochkönig und Großarltal) bleibt heuer bei Tagestickets noch unter der 80er-Marke, bietet wie alle anderen großen Skigebiete auch Frühbucherrabatte an. Zudem gelten abseits der Hauptsaison oder unter der Woche günstigere Preise – wer früher online bucht, ist in der Regel günstiger auf den Bergen unterwegs. 

Super-Ski-Card nun vierstellig
Neu ist in Salzburg heuer, dass die Super-Ski-Card bereits im Vorverkauf bis 3. Dezember erstmals über 1000 Euro kostet. Wer unbegrenzt in den heimischen Skigebieten, wie auch auf einzelnen Tiroler oder Kärntner Liften fahren will, berappt 2026/27 satte 1049 Euro pro Jahreskarte. Im Vorjahr waren es im Vorverkauf 999 Euro. Wer nach dem 4. Dezember kauft, muss bereits 1190 Euro bezahlen.

Die Ski Amadé Jahreskarte wird ebenfalls teurer. Heuer kostet die Saisonkarte für den Winter 855 Euro im Vorverkauf, Normalverkauf ab 4. Dezember kommt dann auf 914 Euro. Alle genannten Preise gelten freilich für Erwachsene. 

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Vorarlberg im Vorverkauf dreistellig, Tirol seit letztem Jahr nicht mehr
Auch in Vorarlberg überschreiten die Kosten für Saisonkarten die 1000-Euro-Marke – wer im Vorverkauf zuschlägt, kommt noch dreistellig davon. Dafür werden Tagesskipässe vor allem in den Regionen mit dynamischen Preisen heuer an stark nachgefragten Tagen wohl mehr 90 Euro kosten. Diese Grenze wurde in der vergangenen Saison fast erreicht. Am Arlberg werden für einen Skitag 85 Euro fällig.

In Tirol waren bereits in der vergangenen Saison für die Snow Card mehr als 1000 Euro zu bezahlen – selbst im Vorverkauf. Der Kärntner Skipass für Kärnten und Osttirol bleibt auch heuer unter der magischen Grenze.

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