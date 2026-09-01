Junge Kärntner starten motiviert ins Arbeitsleben

Neue Treibacher-Lehre, 50 Spar-Jungspunde

Auch beim Kärntner Traditionsindustriebetrieb Treibacher fängt für ein paar junge Kärntner jetzt das Arbeitsleben an. Drei von ihnen starten mit „Prozesstechnik & Elektrotechnik“ – einem neuen Angebot. „Mit der neuen Doppellehre investieren wir gezielt in jene Kompetenzen, die für die Weiterentwicklung unseres Produktionsstandortes entscheidend sind“, betont Treibacher-Vorstand Stefan Greimel. „Die Ausbildung junger Menschen ist für Treibacher eine langfristige Investition in die Zukunft und in die Fachkräfte von morgen.“