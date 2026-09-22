Todesursache von Hayden Panettiere bekannt gegeben

Panettiere starb mit 36 Jahren

Panettiere („Scream 4 und 6“, „Heroes“ und „Nashville“) war am 16. August im Alter von nur 36 Jahren überraschend in einer Wohnung in Greenville im US-Bundesstaat South Carolina gestorben. Brian Hickerson, mit dem Panettiere zeitweilig eine Beziehung hatte, soll gemeinsam mit seinem Bruder Zach noch erfolglos versucht haben, die frühere Verlobte von Ex-Boxweltmeister Wladimir Klitschko wiederzubeleben.