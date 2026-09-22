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Einen Monat nach Tod

Todesursache von Hayden Panettiere bekannt gegeben

Society International
22.09.2026 17:59
Vom strahlenden Filmstar zum tragischen Absturz: Hayden Panettiere kämpfte mit Depressionen, ...
Vom strahlenden Filmstar zum tragischen Absturz: Hayden Panettiere kämpfte mit Depressionen, Trauer und Drogen. Nun ist die schockierende Todesursache der Schauspielerin bekannt geworden.(Bild: AP/Matt Sayles)
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Von krone.at

US-Schauspielerin Hayden Panettiere starb am 16. August in einem Haus in Greenville, South Carolina. Nun hat die zuständige Gerichtsmedizin die Todesursache bekannt gegeben. Panettiere soll demnach an einer Überdosis verschiedener Drogen gestorben sein. Welche das waren, wurde ebenfalls bekannt. 

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Das berichten mehrere US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf die zuständige gerichtsmedizinische Behörde in Greenville.

Drogencocktail als Todesursache ermittelt
Als Todesursache wurden demnach toxische Wirkungen unter anderem von Fentanyl sowie den Medikamenten Alprazolam, Methocarbamol und Quetiapin festgestellt. Fentanyl ist ein synthetisches Opioid, das 50-mal stärker wirkt als Heroin.

Zitat Icon

Bei der Autopsie wurden keine Anzeichen eines Traumas festgestellt, die zum Tod beigetragen hätten.

Gerichtsmedizin von Greenville

„Bei der Autopsie wurden keine Anzeichen eines Traumas festgestellt, die zum Tod beigetragen hätten“, hieß es in einer Mitteilung der Gerichtsmedizin von Greenville, die unter anderem dem US-Sender Fox News vorlag. Die Behörde stufte den Tod der Schauspielerin demnach als Unfall ein.

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Panettiere starb mit 36 Jahren
Panettiere („Scream 4 und 6“, „Heroes“ und „Nashville“) war am 16. August im Alter von nur 36 Jahren überraschend in einer Wohnung in Greenville im US-Bundesstaat South Carolina gestorben. Brian Hickerson, mit dem Panettiere zeitweilig eine Beziehung hatte, soll gemeinsam mit seinem Bruder Zach noch erfolglos versucht haben, die frühere Verlobte von Ex-Boxweltmeister Wladimir Klitschko wiederzubeleben.

Laut der Polizei von Greenville sollen die Ermittlungen zum Tod von Panettiere fortgesetzt werden. Unter anderem wird nach dem Drogendealer gesucht beziehungsweise ermittelt. Die vorläufigen Ermittlungen hatten keine Hinweise auf ein Verbrechen oder verdächtige Umstände ergeben.

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