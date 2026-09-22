Wegen Kopftuchverbot härtere Strafen für Schwänzer

Mit Glück kommen Schwänzer mit Ermahnung davon

Dass nicht jede Anzeige auch zu einer Strafe führt, liegt daran, dass der Beamte einen gewissen Ermessensspielraum hat. Im Zuge der Überprüfung spielt nämlich auch eine Rolle, ob das Kind „nur“ drei Tage oder mehrere Wochen bzw. Monate fehlt – in milderen Fällen kann die Behörde eine Ermahnung aussprechen. Das passiert beispielsweise auch, wenn der Schüler in der Zeit zwischen Anzeige und Bearbeitung in den Behörden sein Verhalten bessert.