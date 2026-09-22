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Bis zu 800 Euro

Wegen Kopftuchverbot härtere Strafen für Schwänzer

Innenpolitik
22.09.2026 18:19
Seit September gehen die Behörden auch gegen Schulschwänzer bzw. deren Eltern strenger vor.
Seit September gehen die Behörden auch gegen Schulschwänzer bzw. deren Eltern strenger vor.(Bild: motortion - stock.adobe.com)
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Von Jennifer Kapellari

Bis zu 800 Euro müssen Eltern zahlen, wenn ihre Kinder unentschuldigt fehlen. Dass die Strafe derart erhöht wurde, hängt mit dem Kopftuchverbot an Österreichs Schulen zusammen.

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Das neue Kopftuchverbot an Österreichs Schulen hat nicht nur auf muslimische Mädchen Auswirkungen. Mit demselben Gesetzespaket hat die Regierung auch die Strafen für Schulschwänzer kräftig angehoben, damit Kinder das Kopftuchverbot nicht einfach umgehen können, indem sie zu Hause bleiben. Seit September müssen Eltern im schlimmsten Fall 800 statt bisher 440 Euro zahlen.

Unter Bildungsminister Christoph Wiederkehr werden Verstöße gegen das Schulrecht härter ...
Unter Bildungsminister Christoph Wiederkehr werden Verstöße gegen das Schulrecht härter bestraft.(Bild: Eva Manhart)

Anzeigen schon ab vierten Tag ohne Entschuldigung
Und das kann schnell teuer werden. Auch wenn meist noch mit Gesprächen oder Vorwarnungen versucht wird, das Schulkind zur Vernunft zu bringen – fehlt ein Kind an mehr als drei Schultagen unentschuldigt, muss die Schule den Fall anzeigen! Es spielt dabei aber keine Rolle, ob die Tage hintereinanderliegen oder sich über einen längeren Zeitraum ansammeln.

Im Schuljahr 2025/26 gingen alleine in Wien 7949 Anzeigen wegen Verletzung der Schulpflicht ein – fast 30 Prozent mehr als noch ein Jahr davor. In 2985 Fällen mussten Eltern tatsächlich zahlen.

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Mit Glück kommen Schwänzer mit Ermahnung davon
Dass nicht jede Anzeige auch zu einer Strafe führt, liegt daran, dass der Beamte einen gewissen Ermessensspielraum hat. Im Zuge der Überprüfung spielt nämlich auch eine Rolle, ob das Kind „nur“ drei Tage oder mehrere Wochen bzw. Monate fehlt – in milderen Fällen kann die Behörde eine Ermahnung aussprechen. Das passiert beispielsweise auch, wenn der Schüler in der Zeit zwischen Anzeige und Bearbeitung in den Behörden sein Verhalten bessert.

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