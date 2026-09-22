Grönland-Abkommen in New York unterzeichnet

Der US-Präsident hatte in der Vergangenheit mehrfach mit der Annexion der dänischen Insel gedroht. Zudem versuchte er, mit der Androhung von Strafzöllen einen Verkauf an die Vereinigten Staaten zu erzwingen. Sein Vorgehen begründete er in der Öffentlichkeit mit Sicherheitsinteressen der USA. Diese sieht er durch Feinde wie China und Russland bedroht. Demnach würden diese Grönland unter ihre Kontrolle bringen wollen, die dänische Regierung müsse dem etwas entgegensetzen. Grönland könnte bei einem russischen Angriff direkt in der Flugbahn möglicher Raketen liegen.