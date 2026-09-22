Zverev-Bruder stichelt gegen Sinner und Alcaraz

Ist Alexander Zverev nur deshalb zweifacher Grand-Slam-Sieger, weil die „Big Two“ Jannik Sinner und Carlos Alcaraz heuer verletzt waren bzw. schwächelten? Dieser oft geäußerte Verdacht bringt Zverevs Bruder Mischa auf die Palme und ließ ihn nun gegen die zwei Topstars der Szene sticheln.
Bei Zverevs erstem Grand-Slam-Triumph in Paris fehlte Alcaraz wegen einer Handgelenksverletzung, Sinner schied nach einem körperlichen Einbruch früh aus. In New York trat der Südtiroler wegen Problemen mit dem Knie nicht an, Alcaraz scheiterte nach langer Verletzungspause schon im Viertelfinale. Der Deutsche nützte dies zum Eintüten des zweiten Grand-Slam-Siegs.
„Einfach nicht stark genug“
„Warum waren die nicht dabei?“, fragte Mischa Zverev, Ex-Profi und der zehn Jahre ältere Bruder von Alexander, in einem Interview mit Sport 1 – und lieferte die Antwort gleich mit. „Weil sie verletzt waren. Warum ist man verletzt? Weil man irgendwo einfach nicht stark genug ist oder weil man übertrieben hat. Weil man nicht auskuriert hat, wenn es sein musste. Es gibt ja einen Grund. Es war nicht einfach so, dass sie keine Lust haben.“
Sein Bruder sei „seit so vielen Jahren“ in der Weltspitze und deshalb sehe er „das überhaupt nicht so, als könnte man es kleinreden“.
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