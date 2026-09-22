Zverev-Bruder stichelt gegen Sinner und Alcaraz

„Einfach nicht stark genug“

„Warum waren die nicht dabei?“, fragte Mischa Zverev, Ex-Profi und der zehn Jahre ältere Bruder von Alexander, in einem Interview mit Sport 1 – und lieferte die Antwort gleich mit. „Weil sie verletzt waren. Warum ist man verletzt? Weil man irgendwo einfach nicht stark genug ist oder weil man übertrieben hat. Weil man nicht auskuriert hat, wenn es sein musste. Es gibt ja einen Grund. Es war nicht einfach so, dass sie keine Lust haben.“