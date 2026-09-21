Land wappnet sich für einen längeren Rechtsstreit

Datencenter unter Bedingungen ein „Gewinn“

Hinsichtlich der Debatte um ein mögliches Datencenter bei Nickelsdorf betonte der Landeschef, dass zwei Bedingungen für die Bewilligung erfüllt sein müssten: Die Netzkosten für die Bevölkerung dürfen durch den Betrieb nicht steigen und das Grundwasser darf nicht durch das Rechenzentrum belastet werden. Möglich sei dies etwa durch einen geschlossenen Kühlkreislauf ohne permanente Zuleitung. Ein Datencenter könne auch ein „Gewinn“ sein, meinte der Landeshauptmann. Laut ihm handelt es sich um die einzige Anlage dieser Art im Burgenland, für die es aktuell Überlegungen gibt.