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Stadtsenat tagte

Gleich 133 Anträge warteten nach der Sommerpause

Kärnten
22.09.2026 20:00
Den Ursula-Markt gibt es auch heuer von 24. bis 26. Oktober am Messegelände.
Den Ursula-Markt gibt es auch heuer von 24. bis 26. Oktober am Messegelände.(Bild: Christina Natascha Kogler)
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Von Christian Tragner

Viele Beschlüsse gab es in Klagenfurt bei der ersten Stadtsenatssitzung nach der Sommerpause. Gleich 133 Anträge standen am Programm. Die Weihnachtsbeleuchtung und der Ursulamarkt wurden fixiert, die Feuerwehr erhält zwei neue Löschfahrzeuge.

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Nach der Sommerpause hat der Stadtsenat am Dienstag in einer vierstündigen Sitzung 133 reguläre Anträge und viele Zusatzanträge behandelt. Zu Gast war Tourismus-Geschäftsführer Helmuth Micheler. Eventveranstaltern soll es künftig erleichtert werden, Veranstaltungen auf öffentlichen Plätzen zu organisieren.

Auch die Weihnachtsbeleuchtung gibt es wieder in Klagenfurt.
Auch die Weihnachtsbeleuchtung gibt es wieder in Klagenfurt.(Bild: Evelyn Hronek)

Zwei neue Löschfahrzeuge
Ein wichtiges Thema war die Sicherung der Radiologie am Klinikum. Eine Resolution der Stadt an das Land zeigte dabei Wirkung. Für die Feuerwehren Viktring Stein und St. Ruprecht werden um 960.000 Euro zwei neue Tanklöschfahrzeuge gekauft. Zusätzlich wird ein Hygiene- und Logistikcontainer um 260.000 Euro angeschafft.

Das Tierschutz-Kompetenzzentrum Kärnten erhält 46.000 Euro. Mit dem von SP und FSP beschlossenen Projekt „Cool Down Klagenfurt“ soll, wie berichtet, bis zum Jahr 2030 ein Hitzeschutzfonds entstehen. 50 Prozent der Parkgebühren von der Ostbucht werden dafür verwendet. Das sind heuer 600.000 Euro.

E-Carsharing wird ausgebaut
Ein Forschungsprojekt soll das E-Carsharing in der Stadt ausbauen. Derzeit umfasst es 40 Stationen und 52 Fahrzeuge, der Betreiber kommt aus Slowenien. Außerdem wurde die Weihnachtsbeleuchtung beschlossen – Klagenfurt glitzert zur schönsten Zeit des Jahres wieder.

Sportvereine erhalten 27.000 Euro für die Sanierung hitzegeschädigter Rasenflächen. Auch der Ursulamarkt wurde beschlossen. Er findet vom 24. bis 26. Oktober statt und ist seit 1304 der älteste und größte Krämermarkt Kärntens.

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