Gleich 133 Anträge warteten nach der Sommerpause

E-Carsharing wird ausgebaut

Ein Forschungsprojekt soll das E-Carsharing in der Stadt ausbauen. Derzeit umfasst es 40 Stationen und 52 Fahrzeuge, der Betreiber kommt aus Slowenien. Außerdem wurde die Weihnachtsbeleuchtung beschlossen – Klagenfurt glitzert zur schönsten Zeit des Jahres wieder.

Sportvereine erhalten 27.000 Euro für die Sanierung hitzegeschädigter Rasenflächen. Auch der Ursulamarkt wurde beschlossen. Er findet vom 24. bis 26. Oktober statt und ist seit 1304 der älteste und größte Krämermarkt Kärntens.